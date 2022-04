Rosjanie stracili kolejny okręt. Tym razem to patrolowiec Rasul Gamzatov

Rosja straciła "w bezsensowny sposób" kolejny statek– przekazał portal wojskowy Defence Express. Mowa o patrolowcu Rasul Gamzatov. Należy on do Służby Pogranicznej Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

Najnowszy okręt rosyjskiej marynarki wojennej

Okręt patrolowy został oddany do eksploatacji 5 miesięcy temu, 30 listopada 2021 roku. Statek został uszkodzony podczas akcji holowniczej przez kanał Wołga-Don z Morza Kaspijskiego na Morze Azowskie.

Według medialnych doniesień w trakcie holowania uszkodzony został zespół napędowy, dlatego konieczna jest wymiana wału i śruby. Rosjanie nie mają jednak części zamiennych do naprawy okrętu. Z tego powodu patrolowiec został trwale wyłączony z eksploatacji. Obecnie znajduje się on w porcie Azow w obwodzie rostowskim.

Krążownik "Moskwa"

W ostatnim czasie Rosja utraciła też krążownik "Moskwa", który zatonął na skutek uderzenia dwiema ukraińskimi rakietami przeciwokrętowymi Neptun. Taką informację przekazał amerykańskim mediom przedstawiciel władz USA, którego cytowała agencja Reutera. Urzędnik dodał, że w ataku ucierpieli rosyjscy marynarze, jednak ich liczba jest nieznana.

14 kwietnia rosyjskie ministerstwo obrony informowało, że eksplozja na pokładzie okrętu flagowego rosyjskiej Floty Czarnomorskiej "poważnie uszkodziła” statek. W oświadczeniu ministerstwa napisano: "Amunicja krążownika Moskwa wybuchła w wyniku pożaru okrętu. Statek jest poważnie uszkodzony. Cała załoga została ewakuowana. Przyczyna pożaru jest badana”.

– To poważny cios dla rosyjskiej floty na Morzu Czarnym... to kluczowym elementem ich prób zmierzających do dominacji w tym obszarze – komentował rzecznik Pentagonu John Kirby.

