Tusk apeluje do Kaczyńskiego: Przemyśl moją ofertę

Podczas konferencji prasowej w Korczynie (woj. podkarpackie) były premier Donald Tusk odniósł się do wyniku niedzielnych wyborów prezydenckich we Francji, krytykując przy tym polski rząd. Przypomnijmy, że według wyników exit poll, walczący o reelekcję Emmanuel Macron wygrał drugą turę wyborów (57,6 proc. głosów), pokonując Marine Le Pen (42,4 proc.).

– Pani Le Pen była lojalną sojuszniczką Putina od wielu lat. Nie mam żadnych wątpliwości, że wszystkie te zaloty ze strony Kaczyńskiego i Morawieckiego wobec pani Le Pen, Orbana i Salviniego, były ze szkodą dla polskich interesów – stwierdził Tusk.

Dalej polityk zaapelował też do lidera PiS. – Tak jak powiedziałem: Jarosławie, przemyśl moją ofertę. Nie ukrywaj się, stań do debaty. Możemy także porozmawiać o Twoim niemądrym zaangażowaniu we wspieranie prezydenta Trumpa – mówił lider PO.

Kaczyński kontra Tusk

Tymczasem w poniedziałek rano Polska Agencja Prasowa podała, że Jarosław Kaczyński domaga się przeprosin od Donalda Tuska, w związku z wpisem byłego premiera na Twitterze. Wpis, który wywołał sprzeciw prezesa PiS, dotyczył działań partii rządzącej – zdaniem lidera PO – zgodnych z planach Moskwy.

"Węgry chcą zablokować sankcje energetyczne przeciw Rosji. PiS chce sprzedać część naszego przemysłu naftowego Węgrom. Kaczyński twierdzi, że w USA sfałszowano wybory, a Morawiecki wspiera le Pen i atakuje Unię. Plany pisane obcym alfabetem" – napisał 19 kwietnia były premier.

W reakcji na ten wpis, Kaczyński domaga się do Tuska przeprosin, usunięcia wpisu oraz wpłaty 10 tys. zł. na rzecz Caritas Polska – podaje Polska Agencja Prasowa.

