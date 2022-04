Silny głos z USA: Ukraina może wygrać wojnę. Padł jeden warunek

Stany Zjednoczone uważają, że Ukraina może wygrać wojnę z Rosją dzięki "odpowiedniemu sprzętowi i właściwemu wsparciu”, powiedział w poniedziałek dziennikarzom sekretarz obrony USA Lloyd Austin z nieujawnionego miejsca w Polsce, w pobliżu granicy z Ukrainą.

– Jeśli chodzi o ich [Ukraińców - przyp. red.] zdolność do wygrania [wojny - przyp. red.] – pierwszym krokiem do wygranej jest wiara w to, że można wygrać. I tak, Ukraińcy wierzą, że mogą wygrać. Wierzymy, że oni mogą wygrać, jeśli będą mieli odpowiedni sprzęt, odpowiednie wsparcie, a my zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby tak się stało – powiedział dziennikarzom Austin.

Lloyd Austin i sekretarz stanu USA Antony Blinken odbyli w niedzielę niezapowiedzianą podróż do Kijowa, gdzie spotkali się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i innymi ukraińskimi urzędnikami. Austin i Blinken są najwyższymi urzędnikami amerykańskimi, którzy udali się do tego kraju od początku inwazji Rosji.

Potrzebne wsparcie Zachodu

Ukraińskie władze są przekonane, że pokonanie rosyjskiego wojska jest możliwe przy odpowiednim wsparciu Zachodu. Jak niedawno mówił Igor Żółkiew, zastępca szefa biura prezydenta Zełenskiego, Kijów bardzo potrzebuje zachodniego ciężkiego sprzętu. Żółkiew stwierdził, że "bardzo ważne jest, aby siły ukraińskie posiadały ciężką broń”, w tym systemy artyleryjskie, czołgi i pojazdy opancerzone.

– Jeśli Ukraina będzie miała tę broń, będzie w stanie wytrzymać rosyjską ofensywę i odnieść zwycięstwo w regionie wschodnim – zapewnił polityk w rozmowie na antenie BBC Radio 4.

Tymczasem niemiecki rząd konsekwentnie sprzeciwia się wysłaniu nad Dniepr ciężkiego sprzętu. Jak stwierdził kanclerz Olaf Scholz, dozbrojenie Ukrainy wiązałoby się z duży ryzykiem uwikłania NATO w konflikt z Rosją

W wywiadzie dla "Spiegla" Scholz ostrzegł, że nie „uważa, że jest uzasadnione, aby Niemcy i NATO stały się walczącymi stronami na Ukrainie”. Scholz powiedział również, że nie wierzy, aby embargo na rosyjski gaz zakończyło wojnę na Ukrainie.

