Gmyz: Od początku PRL kontrolerzy ruchu lotniczego to była agentura werbowana przez GRU

"Podobnie jak niektórzy kolejarze w ważnych węzłach kolejowych czy obsługa portów. Rosjanie nie ufali polskim służbom i pewne strategiczne na czas wojny obszary zabezpieczali bezpośrednio. Podobnie jak polskie służby i te obszary nie zostały w latach 90-tych oczyszczone. I dzisiaj, w obliczu wojny na Ukrainie to środowisko realizuje zadanie GRU aby sparaliżować ruch lotniczy nad Polską i zablokować dostawy na Ukrainę i napływ wojsk NATO do Polski" – napisał na Twitterze dziennikarz "Do Rzeczy" oraz Telewizji Polskiej.

"To są klasyczne, wręcz podręcznikowe, działania GRU na zapleczu prowadzonych działań militarnych. I nie są przypadkiem akurat w czasie wojny. SB-ecy na emeryturę byli plasowani w PAŻP. Jak nawet dzisiaj już tam ich nie ma z przyczyn biologicznych, to uplasowali swoje dzieci i znajomych" – wskazuje Cezary Gmyz.

Spór PAŻP z kontrolerami ruchu lotów

Od kilku tygodni toczą się negocjacje kierownictwa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) z przedstawicielami Związku Zawodowego Kontrolerów Ruchu Lotniczego dotyczące m.in. bezpieczeństwa, regulaminu pracy oraz regulaminu wynagradzania. Rząd zaakceptował wszystkie żądania związane z bezpieczeństwa. Obecnie rozmowy dotyczą podwyżek i czasu pracy.

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk powiedział w poniedziałek w Sejmie, bezpośrednim zarzewiem sporu stały się kwestie nowego regulaminu wynagradzania, wprowadzonego przez poprzednie kierownictwo Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Zgodnie z tymi zmianami, pensje kontrolerów obniżono do ok 33 tys. zł brutto. Wcześniej wynosiły one ok. 45 tys.

Agencja proponuje powrót do poprzednich warunków, czyli sprzed wybuchu pandemii COVID-19. Tymczasem strona społeczna domaga się nawet dwukrotnej podwyżki płac.

Czytaj też:

Strajk kontrolerów. Müller: Zaakceptowaliśmy 24 postulaty związkowców