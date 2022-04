Morawiecki: Polska przekazała czołgi Ukrainie

Morawiecki potwierdził tym samym wcześniejsze słowa premiera Wielkiej Brytanii Borisa Johsona, który stwierdził, że Ukraina otrzymała polskie czołgi.

– Polska przekazała czołgi na Ukrainę, ale ze względów bezpieczeństwa naszego oraz Ukraińców, nie ujawniamy na ten moment ilości przekazanego sprzętu – powiedział premier na antenie Polsatu News. Dopytywany o szczegóły, szef rządu nie chciał ich zdradzić wskazując na kwestie bezpieczeństwa.

– Nie będę dzisiaj o tym mówił – zastrzegł. – Przekażemy to w swoim czasie, ze względu na bezpieczeństwo naszych ukraińskich sąsiadów, przyjaciół – dodał.

Inflacja w Polsce

Według najnowszych danych GUS oficjalny poziom inflacji wyniósł w marcu 11 proc., czyli najwięcej od ponad 21 lat. Inflacja w marcu jest wyższa od wcześniejszych szacunków. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 11,0 proc. (przy wzroście cen towarów - o 11,6 proc. i usług – o 9,1 proc.).

W odpowiedzi na rosnące ceny Donald Tusk przedstawił propozycję, by podnieść o 20 proc. zarobki w sferze budżetowej. Jak na propozycję lidera największej partii opozycyjnej odpowiedział premier Morawiecki?

– Dzisiaj mamy takich fałszywych doradców, takich złych doradców, chociażby jak pan Tusk, który proponuje wariant turecki. Nie wiem czy pan zauważył, w Turcji też było rok, dwa lata temu 12-15 proc. inflacji i co zrobili? Zrobili wynagrodzenia o 20 proc. Dzisiaj tam jest inflacja 60 proc. – powiedział szef rządu podczas rozmowy na antenie Polsatu.

Kiedy pieniądze z KPO?

Premier został także zapytany o to, kiedy Polska porozumie się z Komisją Europejską i otrzyma, zamrożone przez KE, środki z Krajowego Plano Odbudowy. Jak odpowiedział Morawiecki, obie strony są coraz bliżej porozumienia. Szef rządu nie wskazał jednak żadnej konkretnej daty.

– Mam nadzieję, że to się stanie całkiem wkrótce, w ciągu najbliższych kilku tygodni i w ślad za tym będzie przyjęta również legislacja. Jesteśmy blisko, coraz bliżej. Myślę że szybciej niż w czerwcu – powiedział premier.

– Ustawa [o Sądzie Najwyższym - przyp. red.]] jest konsekwencją tego uzgodnienia. Jest bardzo blisko do tego uzgodnienia. Jeżeli ta ustawa przejdzie, to jak rozumiem, jeżeli będzie ona w kształcie przyjętym podobnie do zaproponowanego przez prezydenta, to Bruksela nie będzie tutaj miała jakichś poważnych zastrzeżeń – dodał.

Morawiecki powiedział także, że ma nadzieję, iż Prawo i Sprawiedliwość dogada się ze Zbigniewem Ziobrą w sprawie kształtu ustawy o Sądzie Najwyższym.

– Tak się dogadujemy od ponad 6 lat. Można tak powiedzieć, że to trochę szorstka przyjaźń – ocenił premier.

Czytaj też:

Morawiecki leci do Berlina na spotkanie z ScholzemCzytaj też:

Premierzy Polski i Ukrainy podpisali memorandum o współpracy