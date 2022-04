"Zawsze na tym stracimy". Bielan o propozycji Solidarnej Polski

Minister Michał Wójcik oraz wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba zaproponowali rządowi w zeszłym tygodniu "do dyskusji" możliwość zawieszenia płatności składek członkowskich do UE.

– Dziś jesteśmy świadkami braku reakcji UE, bierności na różnych płaszczyznach, świadczą o tym, że potrzebne jest taki głos rozsądku. Może takim głosem będzie wstrzymanie płacenia składki, albo zmniejszenie jej? My chcemy powrotu do funkcjonowania silnej i zwartej Unii Europejskiej, a z pewnością nie są nimi osoby pozwalające na rozpoczęcie budowy Nord Stream2. – przekonywał sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, poseł Solidarnej Polski Jacek Ozdoba w rozmowie z DoRzeczy.pl.

Bielan: Problem z tą propozycją jest taki...

Europoseł Adam Bielan pytany w Radiu Wnet o propozycję Solidarnej Polski zwrócił uwagę, że "problem jest taki, że Polska więcej otrzymuje z UE w postaci rozmaitych funduszy, niż do niej w postaci składek wpłaca".

– Krótko mówiąc, jeżeli pójdziemy na taką wymianę ciosów z Komisją Europejską, to zawsze na tym stracimy, bo my nie wpłacimy składki w wysokości X, Unia Europejska nam to potrąci z grantów, a ponieważ my więcej otrzymujemy, niż wpłacamy, to na koniec dnia zawsze na tym stracimy – ocenił Bielan.

Zalewska: To są ostateczności

Pomysł o zawieszeniu płacenia unijnej składki skomentowała też europoseł Anna Zalewska. – To nie jest, dla mnie przynajmniej, moment, żeby podnosić tego rodzaju kwestie. To są ostateczności, proceduralnie dosyć skomplikowane. Uważam, że powinniśmy jeszcze poczekać – zwracała uwagę polityk w rozmowie z portalem DoRzeczy.pl.

