Mariupol nie został zdobyty. Wciąż trwają ataki na Azowstal

W czwartek minister obrony Siergiej Szojgu złożył raport prezydentowi Rosji o "wyzwoleniu Mariupola". Po rozmowie z ministrem Szojgu Władimir Putin zdecydował o odwołaniu szturmu na strefę przemysłową Azowstalu, uznając go za "nieuzasadniony".

– To przypadek, w którym musimy myśleć o ratowaniu życia i zdrowia naszych żołnierzy i funkcjonariuszy. Nie ma potrzeby wchodzić do tych katakumb i czołgać się pod ziemią w tych obiektach przemysłowych – podkreślał rosyjski przywódca. Putin nakazał, by strefa przemysłowa została zablokowana "tak, aby nie przeleciała przez nią mucha".

Naloty na zakłady Azowstal

We wtorek pułk Azow poinformował o działaniach okupanta. – W ciągu ostatnich 24 godzin rosyjskie wojska przeprowadziły 35 nalotów na zakłady Azowstal w Mariupolu – przekazał. Na terenie zakładów znajdują się ukraińscy żołnierze i blisko tysiąc cywilów.

Pułk Azow cały czas broni się się w podziemnych korytarzach i schronach na terenie zakładów przemysłowych Azowstal. – Żołnierze Pułku Azowskiego udzielają pierwszej pomocy i dokładają wszelkich starań, aby uwolnić cywilów od gruzów – przekazali żołnierze. Na terenie Azowstalu walczą pułk Gwardii Narodowej Azow i 36. Samodzielna Brygada Piechoty Morskiej.

Sytuacja w Mariupolu

W środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski informował, że obecnie wciąż około 120 tys. cywilów nie może opuścić oblężonego Mariupola. – Odblokowanie Mariupola jest możliwe na kilka sposobów. Istnieje droga militarna, musimy się do niej przygotować i przygotowujemy się, żeby być silnymi. I tutaj potrzebujemy pomocy naszych partnerów. To dla nas trudne, potrzebujemy odpowiedniej broni. Ale myślimy o tym – mówił Zełenski, cytowany przez agencję Ukrinform.

Czytaj też:

Rosyjska propaganda: Ukraina to nowe ISISCzytaj też:

Gen. Polko: Marzy mi się uderzenie w most Krymski