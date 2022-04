"Turystyczne getto"? TUI odwołuje rezerwacje Rosjan w Turcji

Ukraińska agencja Unian podała, że Rosjanie od lat stanowią największą grupę turystów spędzających wakacje w Turcji. Według przekazanych informacji w 2021 roku ten kraj miało odwiedzić 4,7 mln Rosjan, a w tym roku ich liczba miała wzrosnąć do 7 mln.

Inwazja na Ukrainę pokrzyżuje jednak plany wielu Rosjan. Tantur – rosyjski oddział TUI działający w Turcji został zamknięty. Pracownicy stracili pracę, a TUI wystąpiło z prośbą, by anulować wszystkie rezerwacje rosyjskiego biura podróży w Turcji. Powodem mają być sankcje nakładane na Rosję.

Wakacje w Turcji pod znakiem zapytania

Na ten moment anulowanie dotyczy rezerwacji podjętych do 31 maja. O tym, czy Rosjanie będą mogli wykupywać wyjazdy do Turcji, decyzje będą zapadały do 20. dnia każdego miesiąca.

Unian podkreśla, że do tej pory Turcja ułatwiała rosyjskim podróżnym pobyt w tym kraju. Za transport 1,5 mln rosyjskich turystów miała być odpowiedzialna linia Turkish Airlines. Miały powstać także specjalne linie lotnicze, które kursowałyby jedynie na trasie Rosja-Turcja.

Dlatego też, decyzje o anulowaniu rezerwacji "mogą być zaskoczeniem". Agencja podaje, że Turcja ma obecnie "inne plany" wobec Rosjan. Powstał pomysł, by utworzyć coś na wzór "turystycznego getta". Chodzi o to, by odizolować Rosjan od turystów z innych krajów – tłumaczy Unian.

Według medialnych doniesień, tureckie biura podróży działające na terenie Rosji w najbliższym czasie mają dostać finansowe wsparcie od własnego rządu. Środki mają im "pomóc przetrwać im trudne czasy".

