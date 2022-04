Europoseł PiS o środkach z KPO: Są to pieniądze zasłużone i potrzebne

Zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy jest warunkiem do otrzymania środków z Funduszu Odbudowy, który ma na celu odbudowę gospodarek państw członkowskich Unii Europejskiej po pandemii koronawirusa. Największą częścią Funduszu jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. W ramach tego pakietu Polska ma otrzymać w sumie 58,1 mld euro – prawie 23,9 mld euro w formie dotacji oraz 34,2 mld euro w pożyczkach. Jednak nasz kraj nadal nie otrzymał należnych środków.

Rzońca o KPO: Zasłużone i potrzebne

We wtorek na antenie Polskiego Radia 24 europoseł Prawa i Sprawiedliwości Bogdan Rzońca wskazał możliwy termin odblokowania funduszy KPO dla Polski. Według niego, ma to nastąpić w maju. – Widząc to, że nastąpiła pewna zmiana wśród europarlamentarzystów, a także w narracji Komisji Europejskiej, co do Polski, że nastąpiło pewne widoczne ocieplenie, wnioskuję, że Polska otrzyma wsparcie od Unii Europejskiej. Największym będzie przeznaczenie dla naszego kraju funduszy, które są nam należne. Są to pieniądze zasłużone i potrzebne polskim przedsiębiorcom, a nie polskim politykom, jak to się czasem mówi – stwierdził polityk.

– Samorządy i przedsiębiorcy w pierwszej kolejności powinni te pieniądze otrzymać, bo dzięki tym środkom Polska będzie silniejsza i lepiej będziemy mogli pomagać uchodźcom – zauważył eurodeputowany PiS. – Widzę też dużą sprężystość i dużą presję, którą wywiera polski rząd na Komisję Europejską. Są kolejne listy, kolejne wnioski – dodał Rzońca. I podkreślił, że w kontekście odblokowania KPO mowa najprawdopodobniej o połowie maja.

