Gazprom wstrzymuje dostawy gazu. Szef MSWiA: Nie jesteśmy zaskoczeni

We wtorek koncern gazowy wysłał pismo do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) w sprawie całkowitego wstrzymania dostaw surowca w ramach kontraktu jamalskiego od środy, 27 kwietnia tego roku.

– My nie jesteśmy tym zaskoczeni. Pragnę wszystkich uspokoić – Polska jest przygotowana na wstrzymanie dostaw gazu z Rosji. Mamy zmagazynowane potężne zasoby. Jesteśmy bezpieczni – ocenił w programie "Gość Wiadomości" w TVP Info minister spraw wewnętrznych i administracji.

Polska nakłada sankcje na Rosję

Polski rząd podjął decyzję o nałożeniu sankcji na Federację Rosyjską. Pierwsza lista sankcyjna zawiera 50 pozycji. Są tam nazwiska rosyjskich oligarchów i nazwy podmiotów, które prowadzą interesy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Wśród nich znalazły się między innymi: Gazprom, Acron, Novatek oraz firmy handlujące węglem rosyjskim czy węglem pochodzącym z Donbasu.

W programie TVP Mariusz Kamiński stwierdził, iż polskie sankcje na Rosję są "uzupełnieniem w stosunku do sankcji unijnych". Natomiast główny cel to uniemożliwienie prowadzenia przez Rosjan w Polsce "realnych interesów". – Nasze służby już pracują nad następnymi wnioskami dotyczącymi kolejnych osób i podmiotów. W najbliższym czasie przedstawimy taką listę – mówił polityk Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy. – Często rosyjscy oligarchowie starają się ukryć, przyjmując obywatelstwa innych państw, np. Malty czy Portugalii. Tak jest w przypadku firmy GO SPORT kupionej przez Rosjan, którzy nabyli obywatelstwo Malty – dodał.

Anna Moskwa: Nie zabraknie gazu w polskich domach