Jak Musk wkurzył lewaków

Samochody na baterię są generalnie niepraktyczne, a w przypadku Tesli dochodzi jeszcze wątpliwa jakość wykonania, całkowita zdalna kontrola nad pojazdem i ogromne, a chwilami absurdalne problemy serwisowe. Na kanale DriveTribe Richard May – jeden z wielkiego trio Top Gear – pokazywał kiedyś, jak w jego własnej Tesli S rozładował mu się akumulator. Nie ten od napędu auta, ale ten zwykły, 12-woltowy, od osprzętu i komputera. To spowodowało, że nie mógł nawet normalnie otworzyć maski, żeby ten akumulator naładować, bo zamek jest elektryczny. Dostanie się do niego wymagało więc praktycznie rozebrania przodu pojazdu. A dodać trzeba, że tesla Maya była stale podłączona do ładowania, choć długo stała w garażu. Okazało się, że po naładowaniu akumulatorów od napędu prąd był odcinany automatycznie. O akumulatorze od osprzętu auta już po prostu nie pomyślano.