Najpierw Rosja, teraz Polska. Antonio Guterres spotkał się z Andrzejem Dudą

We wtorek w Rzeszowie prezydent Polski spotkał się z szefem ONZ. Przywódcy rozmawiali m.in. o wizycie Guterresa w Rosji. O spotkaniu poinformowała Kancelaria Prezydenta w mediach społecznościowych.

"Potem Sekretarz Generalny uda się do Kijowa na spotkanie z Prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Tematem sytuacja na Ukrainie oraz misja ONZ" – przekazano na Twitterze.

Spotkanie Duda-Guterres

O rozmowy obu polityków zapytany był prezydencki minister Jakub Kumoch. Podkreślił, że Andrzej Duda wyraził gotowość Polski do wsparcia wysiłków humanitarnych ONZ. Szef Biura Polityki Międzynarodowej zwrócił również uwagę, że po spotkaniu z Putinem i Ławrowem Polska była pierwszym krajem, który odwiedził Guterres. – Pierwsza okazja, żeby przekazać Polsce, ważnemu krajowi w procesie pokojowym, w jaki sposób to jest postrzegane w Rosji i co tak naprawdę jest w tym momencie na stole w procesie negocjacyjnym – przekazał Kumoch w rozmowie z TVP Info.

Kumoch ocenił wizytę Guterresa w Moskwie jako "odważną, mającą na celu ulżyć cierpieniom ludności cywilnej Mariupola". – Polska jest gotowa wspierać tego typu wysiłki również np. oferując miejsca szpitalne dla osób rannych, które zostałyby wyprowadzone gdyby doszło skutecznie do ewakuacji – przekazał szef BPM. Zapowiedział, że po spotkaniu z sekretarzem generalnym ONZ Andrzej Duda uda się do Pragi, gdzie w środę spotka się z prezydentem tego kraju. – To jest bardzo istotny partner, państwo wspierające Ukrainę również dostawami uzbrojenia. Chcemy koordynować pomoc dla Ukrainy, stąd decyzja prezydenta, by odbyć krótką wizytę roboczą w Czechach – przekonywał Kumoch.

Guterres w Moskwie

Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres spotkał się we wtorek w Moskwie z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem, aby rozmawiać o wojnie na Ukrainie.

Guterres oświadczył, że przybył jako "posłaniec pokoju", ostrzegając zarazem, że istnieją sprzeczne punkty widzenia na rosyjską ofensywę, które komplikują wysiłki na rzecz zakończenia wojny. – Jest jasne, że istnieją dwa różne stanowiska w sprawie tego, co dzieje się na Ukrainie. Według Federacji Rosyjskiej ma miejsce "specjalna operacja wojskowa", której cele zostały ogłoszone. Według ONZ inwazja Rosji na Ukrainę jest naruszeniem jej integralności terytorialnej – powiedział Guterres na wspólnej konferencji prasowej z Ławrowem.

