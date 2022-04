Czy Polska powinna przyjąć euro? Prezes Pekao odpowiada

Podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego prezes Skiba wziął udział w panelu dyskusyjnym "Euro – atuty i obawy". W jego trakcie mówił m.in. o tym, dlaczego nie powinno się porzucać złotego w najbliższym czasie.

– Stopy procentowe byłyby u nas zbyt niskie, a niskie stopy przyczyniają się do inflacji, co widzimy w krajach bałtyckich – przekonywał prezes Pekao S.A. (na Litwie w marcu tego roku inflacja wyniosła 15,6 proc.). – Dlatego w krótkim terminie przyjęcie euro nie przyniosłoby Polsce korzyści – podkreślił.

Ocenił, że euro jest korzystne dla krajów, które zajmują się produkcją przede wszystkim na eksport, np. dla Niemiec. – U nich przyjęcie euro spowodowało, że naturalny w tym przypadku trend - aprecjacja (wzrost wartości waluty względem innych walut) została zahamowana. Niemcy nie mają swojej własnej waluty, można powiedzieć "roztapiają się" w morzu gospodarczym całej strefy euro i na tym korzystają – tłumaczył.

Polska w unii bankowej? "Ryzyko jest duże"

Według niego, przyjęcie europejskiej waluty również w dłuższej perspektywie czasowej wymaga zastanowienia. Przynajmniej w świetle tego, że przynależność do europejskiego klubu euro wiąże się m. in. z koniecznością ponoszenia wydatków na mechanizmy pomocowe dla krajów południa. Nie został również wypracowany wspólny mechanizm gwarantowania depozytów przez europejską unię bankową.

Unia ta powstała w odpowiedzi na ostatni kryzys finansowy z 2008 r. Obejmuje państwa UE należące do strefy euro, ale kraje spoza tego obszaru też mogą do niej przystąpić. Prace nad jej ostatecznym kształtem wciąż trwają, zwłaszcza nad wspomnianym już wspólnym mechanizmem gwarantowania depozytów. Dopóki nie zostaną zakończone, ryzyko związane z wejściem Polski do strefy euro jest duże.

– Jeśli spojrzymy na etap prac związanych z unią bankową, to w dalszym ciągu brakuje tam wspólnego mechanizmu gwarantowania depozytów. Kraje północy i południa nie porozumiały się w sprawie utworzenia tego mechanizmu dla całej strefy euro, z racji tego, że kraje północy np. Niemcy czy Holandia nie są do końca przekonane, że powinny ze swoich systemów bankowych gwarantować depozyty w krajach, gdzie są słabsze sektory bankowe np. we Włoszech – mówił Skiba.

Czytaj też:

Europejski Bank Inwestycyjny wsparł Polskę rekordową kwotąCzytaj też:

Ziobro chce zawieszenia składki płaconej przez Polskę do UE