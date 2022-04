Dostawy gazu. "Najistotniejsze jest to, żeby opozycja mówiła jednym głosem z rządem"

Rosyjski koncern państwowy Gazprom całkowicie wstrzymał dostawy gazu ziemnego do Polski w ramach kontraktu jamalskiego.

W środowej rozmowie z portalem wPolityce.pl poseł Kowalski stwierdził, że już rok temu przewidywał, iż "będziemy świadkami kryzysu gazowego, a więc szantażu energetycznego Rosji w czwartym kwartale 2022 roku". Jak stwierdził, działania Rosjan przyspieszyła wojna na Ukrainie.

Kowalski: Potrzebna jest determinacja

Na pytanie, w jakiej sytuacji teraz jest Polska, Janusz Kowalski odpowiedział, że "Polska ma magazyny gazu" – około 2,5 miliardów metrów sześciennych surowca. – To powinno nam wystarczyć do jesieni. W tej chwili trzeba zapewnić gaz na jesień i zimę istniejącymi interkonektorami. Oczywiście, należy pilnować, żeby nie był to gaz z Nord Stream, szczególnie z kierunku niemieckiego. Ale najistotniejsze jest to, żeby opozycja mówiła jednym głosem z rządem Prawa i Sprawiedliwości. Do tej pory, niestety, tak nie było, ponieważ kiedy Polska jest szantażowana, kiedy Kreml uderza w Polskę i w bezpieczeństwo energetyczne Polaków, a tym jest wstrzymanie dostaw gazu ziemnego, to opozycja powinna zawsze stać po stronie rządu – mówił.

– Czeka nas kilka trudnych miesięcy, w których Rosja podejmie działania na rzecz tego, aby nie odpuścić polskiego rynku gazu. Nie miejmy żadnych wątpliwości, że strata 10 miliardów metrów sześciennych gazu jest dużym ciosem. W związku z tym, oczekujmy poważnych prób destabilizacji, jeżeli chodzi o system gazowy. Decyzja o wstrzymaniu dostaw gazu, to jest decyzja Kremla i Władimira Putina, która wpisuje się w ten scenariusz – stwierdził polityk Solidarnej Polski.

– Potrzebna jest więc w tej chwili determinacja, powściągliwość i absolutna współpraca opozycji z rządem oraz determinacja rządu, jeżeli chodzi o uniezależnienie się od rosyjskiego gazu – dodał.

