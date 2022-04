Surowce z Rosji. Rzecznik rządu: Trzeba wywierać presję na inne kraje

Rosyjski koncern państwowy Gazprom całkowicie wstrzymał dostawy gazu ziemnego do Polski w ramach kontraktu jamalskiego. Polskie władze oskarżyły Rosjan o "bezpośredni atak". Jednocześnie rząd zapewnił o bezpieczeństwie energetycznym kraju. Terminal LNG w Świnoujściu ma zwiększyć produkcję z sześciu miliardów metrów sześciennych skroplonego gazu ziemnego do 7-8 miliardów.

Polska skorzysta również z gazu z Niemiec przesyłanego przez Nord Stream 1. Surowiec popłynie także z kierunków: litewskiego, słowackiego i czeskiego.

Rzecznik rządu o gazie z Rosji

– Na jesień tego roku będzie uruchomiony Baltic Pipe, gazociąg, który budujemy od kilku lat. Będzie do nas płynął gaz z Norwegii, dzięki czemu Polska będzie całkowicie uniezależniona od rosyjskiego surowca – oznajmił w środę w programie "Gość Wiadomości" TVP Info rzecznik prasowy rządu Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy.

Piotr Müller zwrócił uwagę na rolę Republiki Federalnej Niemiec w kontekście uzależnienia od rosyjskich dostaw. – Niemcy to kraj, który właściwy jest najbardziej uzależniony od rosyjskiego gazu. Z roku na rok coraz bardziej się od niego uzależnia. Dziś Niemcy są w bardzo trudnej sytuacji. My robiliśmy coś zupełnie odmiennego – zauważył.

Mocna presja na inne kraje

– Presję trzeba wywierać tak mocno, by każdy kraj ogłosił jednoznaczny plan odejścia od wszystkich surowców z Rosji, bo wtedy by to oznaczało rzeczywiste problemy dla Federacji Rosyjskiej – stwierdził Müller.

– To też nacisk moralny, bo to, co się dzieje na Ukrainie, to zwykłe zbrodnie – dodał.

