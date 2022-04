Sondaż: W Izraelu wzrastają obawy przed drugim Holocaustem

"The Jerusalem Post" przywołuje wyniki najnowszego badania, które pokazuje rosnące obawy obywateli Izraela przed ponownym Holocaustem. Według sondażu prawie połowa (47 proc.) izraelskiej opinii publicznej obawia się, że kolejny Holokaust wkrótce uderzy w naród żydowski.

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Ruchu Pnima zaledwie kilka dni przed izraelskim Dniem Pamięci o Holokauście, który rozpoczął się w środę wieczorem 27 kwietnia. Jego wyniki po raz pierwszy zostały opublikowane w izraelskiej gazecie "Israel Hayom".

Wyniki sondażu

Badanie wykazało, że to kobiety wyrażały większy niepokój o kolejny Holokaust niż mężczyźni (55 proc. w porównaniu z 42 proc.) i że młodsi Izraelczycy są szczególnie przestraszeni. 24 proc. Izraelczyków w wieku poniżej 24 lat stwierdziło, że bardzo martwią się drugim Holokaustem, w przeciwieństwie do zaledwie 12 proc. badanych w wieku powyżej 45 lat.

Warto zauważyć, że religijni Izraelczycy bardziej martwią się o możliwość kolejnego ludobójstwa. Izraelczycy, którzy określają się jako charedim (ultra-ortodoksi), odpowiedzieli, że bardzo niepokoi ich prawdopodobieństwo kolejnego Holocaustu, w przeciwieństwie do zaledwie 11 proc. Izraelczyków, którzy identyfikują się jako niewierzący.

"Trwające zagrożenie ze strony irańskiego reżimu, który wielokrotnie deklarował chęć unicestwienia państwa żydowskiego, jest silnym czynnikiem przyczyniającym się do obaw Izraelczyków dotyczących kolejnego Holokaustu" – pisze "The Jerusalem Post".

Upamiętnienie ofiar

W ankiecie zapytano również o to, jak, zdaniem respondentów, w przyszłości będzie obchodzony Dzień Pamięci o Holokauście. Święto to jest powszechnie obchodzone w Izraelu jako dzień upamiętniający sześć milionów Żydów zamordowanych w Shoah. Obecnie opowiadanie historii ofiar i ocalałych jest głównym punktem tego dnia, ale staje się to coraz trudniejsze, ponieważ naocznych świadków tamtych wydarzeń jest już coraz mniej. W Izraelu wzrastają obawy, że wkrótce nie będzie już świadków tamtych wydarzeń.

W świetle tych obaw sondaż wykazał, że większość Izraelczyków przewiduje, że w nadchodzących latach ten dzień będzie obchodzony zupełnie inaczej. 45 proc. respondentów stwierdziło, że w ciągu 30 lat obchody zmienią swój charakter; 13 proc. uważało, że w ogóle nie będzie on obchodzony i będzie to zwykły dzień.

