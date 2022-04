Morawiecki pisze do von der Leyen. "To wniosek o stworzenie programu"

Rząd oszacował koszty utrzymania ukraińskich uchodźców na 11 mld euro i poprosił Brukselę o pieniądze z przejętych majątków rosyjskich oligarchów. W związku z tym 13 kwietnia Mateusz Morawiecki wysłał list do Ursuli von der Leyen z apelem o uruchomienie dodatkowych środków na pomoc dla uchodźców – ustaliła "Rzeczpospolita".

Tymczasem Bruksela proponuje przeznaczenie na uchodźców środków już dostępnych w budżecie UE na inne cele, np. niewykorzystanych funduszy z polityki spójności na lata 2014–2020 czy środków na walkę z pandemią. Polska jednak nie sięga do tych pieniędzy i chce nowych funduszy – czytamy w artykule.

Szefernaker: Chodzi o nowy program

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker stwierdził, że formalnym wnioskiem do KE o dodatkowe dofinansowanie jest rzeczony list premier do von der Leyen.

– Premier Mateusz Morawiecki złożył do Komisji Europejskiej taki wniosek formalny i czekamy. Tak, mówię o liście do von der Leyen. Najpierw musi być informacja, ile Polska ponosi kosztów, żeby móc rozpocząć program do którego się złoży wniosek. Jest to wniosek o stworzenie programu, który pozwoli, żeby państwa naszego regionu, które pomagają uchodźcom otrzymały dodatkowe środki – powiedział Paweł Szefernaker w „Rozmowie Piaseckiego” TVN24.

Wiceminister podkreślił, że uchodźcy z Ukrainy bardzo szybko się w Polsce adaptują. Szefernaker ocenił, że w Polsce jest mniej więcej 1 milion 600 tysięcy, "które będą chciały najdłużej tutaj zostać". – Myślę, że jest trochę więcej Ukraińców w Polsce ale część chce wrócić na Ukrainę, a część pojechać dalej – dodał polityk.

Masowa migracja

Rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała największy kryzys migracyjny w Europie od momentu zakończenia II wojny światowej. Z Ukrainy uciekło kilka milionów ludzi, z czego najwięcej (2,8 mln) przybyło do Polski.

