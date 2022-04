Prezydent: Krzyczymy głośno – nie dla nienawiści

Podczas czwartkowych uroczystości prezydent Polski złożył wieńce przed Ścianą Śmierci oraz w Celi Śmierci św. Maksymiliana Kolbe. Głowie państwa towarzyszył ocalały więzień Edward Mosberg.

Uczestnicy wydarzeń przy Międzynarodowym Pomniku Ofiar Obozu w Brzezince uczcili również minutą ciszy pamięć ofiar wojny na Ukrainie.

Duda: Nie dla nienawiści

W trakcie uroczystości głos zabrał prezydent Andrzej Duda. – Wymowa Marszu Żywych jest niezwykle poruszająca. Choć towarzyszy mu zaduma, to wydarzenie zwycięstwa życia. Nawet najgorszy totalitaryzm nie jest w stanie zwyciężyć woli życia i trwania. Mam poczucie, że szedłem w marszu pamięci w imieniu także tych, którzy odeszli. Tym bardziej drogocenna jest obecność ocalałych. Zawsze powtarzamy, że idziemy w Marszu Żywych, by nigdy więcej to się nie powtórzyło. Tamta zbrodnia zrodziła się z nienawiści – powiedział.

Polska głowa państwa odniosła się także do obecnych wydarzeń na terytorium Ukrainy. – Z niedowierzaniem czytamy stenogramy rozmów rosyjskich wojsk. To rozmowy zwykłych ludzi, z których przebija nienawiść. (...) O ile w czasie II wojny światowej mordowano Polaków, polskich Żydów, to absolutnie nie ma zgody obecnie na zabijanie narodu ukraińskiego. Każdy naród ma święte prawo do życia. Krzyczymy głośno – nie dla nienawiści, nie dla antysemityzmu, nie dla antyukrainizmu, nie dla antypolonizmu – mówił Andrzej Duda. – Kto łamie prawo międzynarodowe, musi za to ponieść odpowiedzialność. Nigdy więcej wojny, nigdy więcej Holocaustu – dodał prezydent.

