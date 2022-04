"To zbawienie całej Europy". Zełenski o dostarczaniu broni na Ukrainę

W wieczornym wystąpieniu ukraiński przywódca wskazał, że Ukraina potrzebuje militarnego wsparcia. – Za każdym razem, gdy kontaktuję się z moimi partnerami, podkreślam, że broń dla Ukrainy w tej chwili, ta o którą prosimy i właśnie, teraz gdy jej potrzebujemy, jest zbawieniem nie tylko dla naszego narodu – przekonywał Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy utrzymywał, że to jest "zbawienie dla was wszystkich – dla całej Europy". Wyraził wdzięczność partnerom, "którzy to rozumieją i pomagają przekonać innych". – Siły zbrojne Ukrainy powstrzymują najeźdźców. I jestem wdzięczny każdemu z naszych obrońców, którzy utrzymują pozycje – zaznaczył Zełenski.

Pomoc Stanów Zjednoczonych

Ukraiński przywódca wyraził nadzieję, że Kongres USA jak najszybciej zatwierdzi nowy pakiet sankcji, który przewiduje przeznaczenie 33 mld dolarów na wsparcie zaatakowanego państwa. – To bardzo ważny krok Stanów Zjednoczonych – wskazał Zełenski. Tłumaczył, że w ramach pakietu "na obronność będzie można przeznaczyć ponad 20 mld dolarów". – Ponad 8 mld dolarów zaplanowano na wsparcie gospodarcze. Kolejne 3 mld zostaną przeznaczone na pomoc humanitarną – wymieniał prezydent Ukrainy.

W czwartek na konferencji prasowej Joe Biden ponownie zapewnił o wsparciu dla Ukrainy w walce z Rosją. Polityk podkreślił, że brak działania oznaczałby zgodę na "kontynuację okrucieństw na Ukrainie". – Musimy dać Ukrainie broń, finanse, amunicję i wsparcie gospodarcze – mówił. Prezydent USA poinformował, iż wyśle Kongresowi dodatkową prośbę na zwiększenie budżetu, dzięki czemu broń i amunicja będą mogły płynąć na Ukrainę "bez przerwy".

