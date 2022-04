Winnicki: W stosunkach z Ukrainą nie wolno zapominać o mordzie na Wołyniu

W rozmowie z Radiem Wnet poseł Konfederacji rozmawiał o toczącej się wojnie na Ukrainie. Zdaniem Roberta Winnickiego "wojna będzie się przedłużała". – Jeśli mówimy o pełnej integralności Ukrainy, z Krymem włącznie, to będzie to pewnie bardzo długa, krwawa i ciężka wojna – podkreślił.

Zdaniem Winnickiego Polska udziela "bezprecedensowej pomocy Ukrainie" i jest to pomoc "sensowna". – W naszym polskim interesie jest zwycięstwo Ukrainy, rozumiane jako klęska Rosji w inwazji na Ukrainę – zwracał uwagę lider Ruchu Narodowego. Dodał, że tę klęskę można już obserwować. – Pierwszym celem Rosji była tak naprawdę zmiana na Ukrainie, rozumiana jako podporządkowanie się polityczne. Rosjanie w tym zakresie ponieśli klęskę. Teraz jest wojna o to, jaki będzie kształt terytorialny Ukrainy po tej wojnie – tłumaczył.

Relacje polsko-ukraińskie

Polityk odniósł się także do relacji Polski z Ukrainą. Podkreślił, że nie patrzy "bezkrytycznie na Ukrainę". – Osobiście jestem za współpracą z Ukrainą, ale pomysł unii polsko–ukraińskiej to utopia. W Kijowie zostałby on odrzucony tak samo jak idea misji pokojowej NATO – zaznaczył Winnicki. Dodał, że w budowaniu relacji z Ukrainą "istotny będzie interes narodowy obu państw, który nie zawsze jest zbieżny".

– Nie można też zapominać o kwestiach historycznych – zauważył poseł. Przypomniał o mordach na Wołyniu i działaniach banderowców. – Trzeba zawsze o tym pamiętać – mówił.

Czy są możliwe relacje z Rosją?

–W sensie długofalowym stosunki dyplomatyczne z Rosją powinniśmy mieć – przyznał Winnicki, ale jego zdaniem dziś "nie bardzo jest o czym rozmawiać". –Trzeba pokazać Moskwie, że nie ma zgody na takie rozwiązywanie sporów międzynarodowych – przekonywał polityk.

Poseł podkreślił, że Rosja jest zagrożeniem dla Polski, "potencjalnie militarnym", ale też gospodarczym, poprzez "możliwy szantaż energetyczny".

Czytaj też:

Bosak: Polacy muszą być właścicielami, a nie petentami zagranicznych funduszyCzytaj też:

Prelekcja Mentzena odwołana. Ekonomista skomentował oświadczenie władz uczelni