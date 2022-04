"Strategiczna zmiana". Optymistyczna prognoza brytyjskiego eksperta

Mike Martin jest analitykiem wojen na prestiżowym King's College London. W piątek serwis Sky News pochylił się nad jego oceną sytuacji wojennej na Ukrainie. Ekspert przedstawił optymistyczne stanowisko.

Martin: Walki potrwają dwa do czterech tygodni

W jego ocenie ofensywa sił rosyjskich w Donbasie do tej pory nie jest zbyt udana, a Kreml zmarnował jedyną szansę na opanowanie regionu i tym samym osiągnięcia czegokolwiek, co można byłoby zaprezentować w kraju jako sukces „specjalnej operacji militarnej”. Martin przewiduje, że działania militarne będą toczyły się jeszcze przez dwa do czterech tygodni, a w dalszym okresie Rosjanom zabraknie żołnierzy. Ukraińcy ruszą wówczas do poważniejszego kontrataku.

Martin twierdzi, że mamy obecnie na Ukrainie do czynienia z „wielką strategiczną zmianą”, która przyniosła m.in. efekt w postaci wyartykułowania przez władze Wielkiej Brytanii bardziej zdecydowanych strategicznych celów.

Szefowa brytyjskiej dyplomacji Liz Truss oświadczyła, że Rosyjskie siły zostaną wypchnięte w całości z Ukrainy w ciągu dziesięciu lat. Jednak w opinii Martina Rosjanie ulegną znacznie wcześniej, a na Kremlu dojdzie do puczu przeciwko Putniowi.

Gierasimow poprowadzi ofensywę w Donbasie?

Tymczasem portal "Defence Express" przekazał, że szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej gen. Walerij Gierasimow udał się do Iziumu w obwodzie charkowskim. Ma poprowadzić wojska rosyjskie w ofensywie na Donbas.

Według doniesień medialnych generał jest już w mieście. Przebywa w punkcie kontrolnym Sił Zbrojonych Federacji Rosyjskiej. Zdaniem "Defence Express" pojawienie się Gierasimowa może oznaczać, że siły okupanta chcą szybko "osiągnąć taktyczne zwycięstwa w Donbasie".

Portal podaje także drugi powód. Przyczyną może być fakt, że gen. Aleksandr Dwornikow, który został mianowany na dowódcę inwazji na Ukrainie nie osiągnął założonych celów i nie doprowadził do poprawy sytuacji Rosjan w tym rejonie. Tajne służby Wielkiej Brytanii uważają, że Rosja uzyskała pewne zdobycze terytorialne na Ukrainie, ponosząc przy tym duże straty.

