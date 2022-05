Tusk chce odwołania Ziobry. "Powinniśmy pozbyć się tego szkodnika"

– Nikt z nas nie przypuszczał, że kolejną rocznicę obecności w UE będziemy święcić w nastrojach raczej dramatycznych. Każdego dnia Ukraina jest w naszych głowach i sercach – mówił lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk, podczas wystąpienia w Gdańsku w związku z 18. rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej.

– Nie tylko dlatego, że gościmy naszych przyjaciół, ale też każdy, kto poznał Ukrainę, dobrze wie, że dla nich ten dzień też jest ważny. Oni też marzą o tym, żeby obchodzić rocznicę wejścia do UE – tłumaczył polityk.

– Nieprzypadkowo pierwszym politycznym głosem Ukrainy, kiedy tylko zaczęła się wojna – było wezwanie Europy, aby przyjęła ją do swojej rodziny – dodał były premier.

Tusk o Ziobrze: Szkodnik

– Wolność słowa, poszanowanie słabszego, prawo do samostanowienia, prawa obywatelskie, życie wolne od korupcji i przemocy, szacunek dla sąsiadów – to wszystko, na czym Europa jest zbudowana. To nie są puste hasła – o to warto się bić – mówił dalej Tusk.

twitter

Były premier podkreślił też, że Polacy muszą "twardo walczyć o swoją europejskość". – Mam nadzieję, że politycy w Polsce, którzy od pewnego czasu podważają naszą obecność w Unii, sens istnienia Unii Europejskiej – zapłacą za to polityczną cenę. Będę tych spraw pilnował – stwierdził polityk. – Żebyśmy nie musieli tak jak nasi braci na Ukrainie płacić wyższej stawki za to, co dla nas jest tak ważne – dodał lider PO.

W swoim wystąpieniu Tusk stwierdził także, że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powinien stracić stanowisko. – Powinniśmy złożyć wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry i pozbyć się tego szkodnika (...) Ziobro gra kartą europejską i jest gotowy do politycznej zbrodni – podważenia polskiego członkostwa w UE – mówił były premier.

Polska w Unii Europejskiej

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 1 maja 2004 r. na mocy Traktatu Akcesyjnego podpisanego 16 kwietnia 2003 r. w Atenach.

Do Wspólnoty weszliśmy wspólnie z dziewięcioma innymi państwami. Było to największe w historii rozszerzenie wspólnoty. Oprócz Polski w UE znalazły się również Cypr, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja, Słowenia i Węgry.

Czytaj też:

PiS na pierwszym miejscu, Lewica przed Polską 2050. Nowy sondaż dla DoRzeczy.plCzytaj też:

Wicepremier Ukrainy: Liczymy, że w czerwcu otrzymamy status kandydata na członka UE