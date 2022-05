Czarzasty do Bosaka: Wyrzućcie Korwin-Mikkego i Brauna z koła w parlamencie

Włodzimierz Czarzasty i Krzysztof Bosak na antenie Radia ZET rozmawiali między innymi o polityce Polski wobec uchodźców z Ukrainy.

Bosak o polityce Polski wobec Ukrainy i Rosji

– Polacy muszą sobie zdawać sprawę, że będziemy ponosić koszty polityki rządu PiS, która w wielu obszarach wybiega przed szereg w stosunki do polityki unijnej – mówił jeden z liderów Konfederacji Krzysztof Bosak. Jak dookreślił polityk, chodzi o działania Warszawy względem Ukrainy i Rosji.

– Mamy najhojniejszy pakiet socjalny, żadne inne państwo w Unii Europejskiej, także państwa bogatsze, nie zaproponowały czegoś analogicznego – tłumaczył Bosak.

– Jeśli chodzi o politykę wobec Rosji, to jest to polityka najbardziej jastrzębia, jednostronnego narzucenia sobie różnego rodzaju sankcji, bez analogicznego ruchu ze strony innych państw – dodał poseł Konfederacji.

"Mieszacie ludziom w głowach"

Wypowiedzi jednego z liderów Konfederacji skomentował Włodzimierz Czarzasty z Nowej Lewicy. – Dzielenie włosa na czworo w sprawie Ukraińców powoduje to, że generalnie mieszacie ludziom w głowach, w tej sprawie – mówił polityk.

– Niech pan powie, ile to wszystko kosztuje, dziesiątki miliardów tak? – przerwał Czarzastemu Bosak. – Bez względu na to, ile będzie to kosztowało, to dzieciom trzeba dać jeść, trzeba dać łóżko, trzeba dać szkołę – wymieniał lider Nowej Lewicy, z czym zgodził się Bosak.

– Ludziom trzeba dać pracę – dodał Czarzasty. – Nie trzeba – odpowiedział szybko polityk Konfederacji. – Trzeba dawać ludziom możliwość leczenia się, to jest moje zdanie – kontynuował Czarzasty.

Czarzasty "doradza" Bosakowi

– Teraz dalej (...) ja panu powiem. Już mam dosyć takiej sytuacji, że Konfederacja jest cudowna, a tak naprawdę zły jest Grzegorz Braun i Janusz Korwin-Mikke. Mam dla pana radę – wyrzućcie ich z koła w Parlamencie. Bo wy jesteście zakochani w tych facetach – stwierdził lider Nowej Lewicy.

– Bo jest taka sytuacja, Bosak jest w porządku, Braun jest taki, "no wiecie jaki jest Braun", a ten Korwin-Mikke to "ha, ha, ha". Nie proszę pana, oni są w Konfederacji i jeżeli mówią bzdury, a mówią, to wyrzućcie ich z koła – dodał Czarzasty.

– Nie ma co opowiadać takiej sytuacji na korytarza sejmowych, że podchodzicie (posłowie Konfederacji - red.) do nas i mówicie: No wiecie, no mamy problem z nimi – dodał.

