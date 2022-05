Awantura w programie na żywo. "Pan to mówi? Przedstawiciel Lewicy?"

Polityk Lewicy zarzucał Winnickiemu, że jego partyjni koledzy wspierają Putina i Rosję. - Część przedstawicieli Konfederacji wspiera jawnie Putina w tej wojnie w Ukrainie - mówił Gawkowski w programie Polsat News. Winnicki ocenił, że takie zarzuty to "bzdury".

- Przeproście za "kacapów" - nie dawał za wygraną Gawkowski. Poseł dodał, że niektórzy politycy Konfederacji "stoją obok Putina i mu klaszczą". Na co Winnicki zdecydowanie zaprotestował. – Niech pan powie o ruskich "kacapach", których popieracie – dodawał Gawkowski.

W tym momencie Winnicki przypomniał skandaliczną wypowiedź Czarzastego sprzed kilku lat. - Pan to mówi? – pytał Winnicki. –– Przedstawiciel klubu Lewicy zarządzanego przez Włodzimierza Czarzastego, który mówił w 2019 roku o "wyzwolicielskiej Armii Czerwonej"? - ripostował.

W trakcie jego wypowiedzi wyraźnie wzburzony Gawkowski cały czas krzyczał o wypowiedziach Korwin-Mikkego.

Poseł Konfederacji stwierdził, że politycy Lewicy są "pogrobowcami i wspólnikami tych, którzy dzisiaj robią »republiki ludowe«" na Ukrainie. – Czerwona zaraza – dodał.

Czarzasty "doradza" Bosakowi

Z kolei podczas dzisiejszego programu Radia Zet doszło do ostrej wyiamy zdań między Włodzimierzem Czarzastym a Krzysztofem Bosakiem.

– Teraz dalej (...) ja panu powiem. Już mam dosyć takiej sytuacji, że Konfederacja jest cudowna, a tak naprawdę zły jest Grzegorz Braun i Janusz Korwin-Mikke. Mam dla pana radę – wyrzućcie ich z koła w Parlamencie. Bo wy jesteście zakochani w tych facetach – stwierdził lider Nowej Lewicy.

– Bo jest taka sytuacja, Bosak jest w porządku, Braun jest taki, "no wiecie jaki jest Braun", a ten Korwin-Mikke to "ha, ha, ha". Nie proszę pana, oni są w Konfederacji i jeżeli mówią bzdury, a mówią, to wyrzućcie ich z koła – dodał Czarzasty.

– Nie ma co opowiadać takiej sytuacji na korytarza sejmowych, że podchodzicie (posłowie Konfederacji - red.) do nas i mówicie: No wiecie, no mamy problem z nimi – dodał.

