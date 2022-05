Polityk Nowej Lewicy do posła KO: Myślicie, że Polacy mają sklerozę?

Zatwierdzenie KPO jest warunkiem do otrzymania środków z Funduszu Odbudowy Unii Europejskiej, który ma na celu odbudowę gospodarek państw członkowskich UE po pandemii koronawirusa. Największą częścią Funduszu jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. W ramach tego pakietu Polska ma otrzymać w sumie 58,1 mld euro – prawie 23,9 mld euro w formie dotacji oraz 34,2 mld euro w pożyczkach.

Jednak jak dotąd nasz kraj nie otrzymał należnych środków. Według głosów polityków Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy, odblokowanie funduszy może nastąpić w połowie maja.

Spór w szeregach opozycji

W poniedziałek poseł klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej Marcin Kierwiński wypowiedział się o Krajowym Planie Odbudowy w jednej z audycji radiowych. – Przez polski rząd Polacy nadal nie mają pieniędzy z KPO i to jest podstawowy problem – powiedział. Na wypowiedź, zacytowaną przez konto warszawskiej Platformy Obywatelskiej na Twitterze, zareagowała Anna Maria Żukowska. "Przecież nie chcieliście ratyfikować tych pieniędzy. Myślicie, że Polacy mają sklerozę?" – zapytała.

"Po pierwsze nie chcieliśmy aby PiS te pieniądze Polakom zabrał. Po drugie za czym i z kim Pani głosowała wszyscy wiedzą. Po trzecie proponuje przestać szukać wrogów po stronie opozycji a zająć się walką z PiS. Wszyscy to po stronie opozycji rozumieją, tylko Pani nie. Dobrego dnia" – odpowiedział Marcin Kierwiński. "Przeszkadza przypominanie Waszego błędu? Tak, wszyscy wiedzą, że ja, w przeciwieństwie do Ciebie, głosowałam za ratyfikacją Europejskiego Funduszu Odbudowy. Natomiast krytyka Waszej decyzji jeszcze nie czyni z Was wroga, zejdź z wysokiego C, bo strasznie fałszujesz" – oznajmiła deputowana klubu Lewicy.

