Spotkanie delegacji Polski i USA. "Wyraziliśmy wdzięczność Ameryki"

Amerykanie na czele z przewodniczącą Izby Reprezentantów USA Nancy Pelosi dotarli do Polski w poniedziałek. – Cieszymy się z tej wizyty, która odbywa się zaraz po powrocie z Kijowa. To ma ogromne znaczenie dla relacji w naszej części Europy – przywitała ich polska głowa państwa.

Wśród głównych tematów rozmów polsko-amerykańskich było: wsparcie dla walczącej w wojnie z Rosją Ukrainy, kryzys uchodźczy oraz bezpieczeństwo w regionie i bezpieczeństwo energetyczne. Rozmawiano także o adaptacji NATO do nowej sytuacji i wzmocnieniu wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego, a także o dalszym zacieśnianiu więzów i współpracy transatlantyckiej, w tym ws. gospodarczych – podała Kancelaria Prezydenta RP.

Wdzięczność Ameryki

Oprócz Nancy Pelosi, w spotkaniu z polską stroną udział wzięli kongresmeni: Jim McGovern, Gregory Meeks, Adam Schiff, Barbara Lee, Bill Keating oraz Jason Crow. Wszyscy wyrazili podziękowanie dla polskich władz i obywateli za szczodrość w pomocy ukraińskim uchodźcom.

"Dziś nasza delegacja miała zaszczyt spotkać się z Andrzejem Dudą, cenionym partnerem we wspieraniu Ukrainy w obliczu brutalnej wojny Putina. Wyraziliśmy wdzięczność Ameryki Polsce za otwarcie serc i domów dla uchodźców oraz potwierdziliśmy nasze zaangażowanie w partnerstwo naszych narodów" – napisała na Twitterze przewodnicząca Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych. Jak dodała, delegacja, po powrocie do Waszyngtonu, będzie "gotowa kontynuować pracę aż do zwycięstwa, aby Ukraina obroniła demokrację dla swojego narodu i świata".

Wizyta w Kijowie

W ostatnią niedzielę Nancy Pelosi przybyła do Kijowa na spotkanie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

– Przyjechaliśmy do was, aby podziękować za waszą walkę za wolność – mówiła amerykańska polityk.

