Tusk: To są znaki nadziei, że zło nie musi zwyciężać

Dzisiaj obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja 1791 roku. Polska ustawa zasadnicza była pierwszą konstytucją w Europie i drugą na świecie. Ustępowała miejsca jedynie konstytucji amerykańskiej. Była to ustawa, która wręcz rewolucyjnie reformowała polski ustrój czyniąc z Rzeczpospolitej nowoczesną monarchię konstytucyjną.

Główne uroczystości odbywają się w Warszawie na placu przed Zamkiem Królewskim. Bierze w nich udział m.in. para prezydencki. Z kolei lider największej partii opozycyjnej pojawił się na obchodach w Poznaniu, gdzie wygłosił również przemówienie. Donald Tusk mówił o powinności względem historii, ale nie stronił także od nawiązań do współczesności.

Jak stwierdził, Konstytucja z 1791 roku to "wielkie dziedzictwo, które dzisiaj nie jest zwykłą lekcją historii".

– To jest dziedzictwo, które musi być dla nas wszystkich zobowiązaniem na dziś i na przyszłe lata i dziesięciolecia, bo przecież w tym dziedzictwie chodzi dokładnie o to, o co chodzi dzisiaj naszym siostrom i braciom na Ukrainie, o co chodzi naszym sojusznikom w pakcie północnoatlantyckim, w zapisach tego paktu, o co chodzi Unii Europejskiej, Europejczykom i co jest zapisane w jej traktatach – powiedział.

Tusk stwierdził, że obecna polska konstytucja jest "czasami omijana, czasami obchodzona, czasami gwałcona".

Zło nie musi wygrać

Tusk wykorzystując wojnę na Ukrainie, komentował obecną sytuację polityczną w Polsce.

– Dzisiaj Ukraina pokazuje nadzwyczajną jedność. Ta jedność ukraińska wobec rosyjskiej nawały, to bohaterstwo, odwaga, to także są znaki nadziei, że zło wcale nie musi we współczesnym świecie zwyciężać, że zło nie musi brać góry także w naszej ojczyźnie, chociaż my w tej konfrontacji, codziennej konfrontacji ze złem nie musimy uciekać się do tej najwyższej ceny, do daniny krwi – powiedział.

Były premier wymienił wartości, które jego zdaniem, muszą być bezwzględnie przestrzegane: praworządność, wolność, prawa obywatelskie, wolność słowa, suwerenność narodu i państwa, wspólnota Zachodu, traktaty międzynarodowe, które bronią pokój i które bronią naszej wolności.

– Jedność polityczna świata Zachodu, jedność Europejska, jedność ze Stanami Zjednoczonymi w ramach układu atlantyckiego. Jedność z walczącą Ukrainą. Jeśli pozostaniemy wierni tym przykazaniom, jeśli będziemy każdego dnia wspólnie z narodami miłującymi wolność, wspólnie z wszystkimi ludźmi na naszym kontynencie i na świecie dla których wolność nie jest abstrakcyjnym, pustym sloganem, jeśli wytrzymamy w tym wysiłku, to będziemy mogli, z wielkim przekonaniem, z wielką determinacją powiedzieć sobie i przyrzec Ukrainkom, Ukraińcom, naszym sojusznikom, że Polska nigdy nie zginie, że Ukraina zwycięży – wskazał.

