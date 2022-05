Żukowska krytykuje papieża Franciszka. "Hitler, Rwanda, Ukraina"

Papież udzielił wywiadu szefowi największego włoskiego dziennika "Corriere della Sera" – Luciano Fontanie, mówiąc o swoim stanowisku wobec wojny na Ukrainie, a także gotowości udania się do Moskwy, by powstrzymań wojnę.

W rozmowie Franciszek wyraża między innymi obawy, że prezydent Rosji Władimir Putin, póki co, nie zamierza się zatrzymać. Stara się też dociec źródeł tego zachowania, motywacji, które popychają go do tak brutalnej wojny. – Być może "ujadanie NATO pod drzwiami Rosji" skłoniło szefa Kremla do złej reakcji i rozpętania konfliktu – zastanawia się Ojciec Święty.

Jeżeli chodzi o dostarczanie broni na Ukrainę papież ma wątpliwości, bo w centrum jego doktryny zawsze znajdował się sprzeciw wobec wyścigu zbrojeń, wobec eskalacji produkcji broni, którą prędzej czy później ktoś zdecyduje się wypróbować w warunkach polowych, powodując śmierć i cierpienie. – Nie wiem, jak odpowiedzieć, jestem zbyt daleko, by odpowiedzieć na pytanie, czy słuszne jest dostarczanie broni Ukraińcom – uzasadnia.

Mocna reakcja na słowa papieża

Wypowiedzi papieża wywołały wiele komentarzy, między innymi ze stronu polskich polskich polityków.

"Czy Kościół zawsze musi stawać po złej stronie? Hitler, Rwanda, Ukraina?" – napisała na Twitterze posłanka Nowej Lewicy Anna Maria Żukowska, cytując słowa Franciszka.

twitter

"Dlaczego zawsze wspieracie agresorów @EpiskopatNews zamiast napadanych, kiedy po chrześcijańsku powinno być chyba odwrotnie?" – pyta dalej posłanka.

twitter

"Obrońcy pedofilów, obrońcy Putina. Czas zrzucić uwiązanie konkordatem. I zadbać o świeckie państwo" – stwierdziła natomiast posłanka KO Barbara Nowacka.