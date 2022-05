Nuda podniosłych wizji

Nie było wątpliwości, jakie przesłanie prezentuje pan prezydent: to powrót – w wyjątkowych okolicznościach – do wizji Lecha Kaczyńskiego, w której następowało połączenie sił narodów Europy Środkowej i ta grupa państw miała stanowić nieformalny sojusz, z którym musiano by się liczyć na naszym kontynencie, w szczególności w UE. Trzeba przypomnieć, że choć Lech Kaczyński taki sojusz bardzo się starał budować, to mu się nie udało. Różnice interesów okazały się zbyt poważne. Ostatnią porażkę poniósł na Litwie zaledwie kilka dni przed swoją tragiczną śmiercią.