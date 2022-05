Kapsle na dwu kołach

Przyszedł na świat w roku 1948. Zrazu trasa prowadziła z Pragi do Warszawy, albo odwrotnie. Dopiero cztery lat później rozszerzono ją o Berlin. Pedałowano pod auspicjami centralnych organów prasowych partii komunistycznych Polski, Czechosłowacji oraz Niemieckiej Republiki Demokratycznej – odpowiednio „Trybuny Ludu", „Rudego Prava" i „Neues „Deutschland". W połowie lat osiemdziesiątych do tercetu dokooptowała „Prawda", a co za tym idzie kolarze zawitali do ZSRS. W Kijowie ścigali się nawet w kilka dni po awarii elektrowni jądrowej w Czarnobylu. Skutkowało to rezygnacją ze startu reprezentacji z większości krajów kapitalistycznych.