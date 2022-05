Sienkiewicz: Polacy będą płacić więcej. To koszt wojny

Środa to 70. dzień rosyjskiej inwazji na ukraińskie terytorium państwowe.

W odpowiedzi na agresję zbrojną Federacji Rosyjskiej państwa Zachodu nakładają na Rosjan kolejne sankcje ekonomiczne. – Tempo jest absolutnie imponujące. Nawet jeśli podnoszą się głosy niezadowolenia, to muszę powiedzieć, że jest to bezprecedensowe wydarzenie w historii współczesnego świat – ocenił Bartłomiej Sienkiewicz, który był gościem programu "Graffiti" w Polsat News.

Koszt wojny

Sienkiewicz zapytany o to, czy Polacy odczują skutki embarga na rosyjskie surowce na stacjach benzynowych w kraju, odpowiedział, iż "poziom marż PKN Orlen jest bezprecedensowy w Europie", a tłumaczenie prezesa koncernu Daniela Obajtka, że "musi być tak drogo" jest – zdaniem parlamentarzysty klubu Koalicji Obywatelskiej – "nieprawdziwe". – Marża PKN Orlen jest historycznie wysoka – stwierdził polityk.

– Polacy będą płacić więcej. To koszt wojny. Można powiedzieć, że to nie jest nasza wojna. Ale to jest nasza wojna w tym zakresie, żeby płacić więcej, żeby tej wojny nie było pod Warszawą, pod Gdańskiem. Jeśli to się odbywa w ten sposób, że nie musimy umierać jako obrońcy ojczyzny na naszej ziemi, a musimy więcej zapłacić, to tak musimy zrobić – powiedział poseł Bartłomiej Sienkiewicz.

Inflacja w Polsce

W trakcie programu polityk Platformy Obywatelskiej został również zapytany o rosnącą w Polsce inflację.

Jak oznajmił, "ekonomiści są odpowiedzialni za tabelki w Excelu, a politycy za to, żeby państwo trwało i było w stanie unieść zadania, które na nim ciążą".

