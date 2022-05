Szef MEiN: Od nowego roku ruszają zajęcia z historii i teraźniejszości

Minister edukacji i nauki w rozmowie z Polskim Radiem mówił o uczniach z Ukrainy, którzy uczą się w polskich szkołach. Według Przemysława Czarnka to blisko 200 tys. dzieci. – 40 tys. zostało przyjętych do przedszkoli, około 140 tys. do szkół podstawowych i około 20 tys. do szkół ponadpodstawowych – mówił polityk. Większość z tych uczniów uczęszcza do klas mieszanych. 40 tys. ukraińskich dzieci uczy się w klasach przygotowawczych.

Dzieci z Ukrainy w polskich szkołach

Według początkowych szacunków, do Polski miało przybyć ok. 700 tys. dzieci z Ukrainy. – Według obliczeń ukraińskiego Ministerstwa Oświaty i Nauki około 500 tys. ukraińskich dzieci przebywających w Polsce jest w nauce zdalnej z Ukrainą. Wiedzieliśmy od początku, że dzieci ukraińskie, będące w Polsce, będą chciały pozostać w dużej części w swoim systemie edukacji – informował szef MEiN.

Czarnek podkreślił, że dzieci z Ukrainy zostały przyjęte do szkół bez "jakiegokolwiek pierwszeństwa". – Ten system edukacji został tak przygotowany, że w żaden sposób nie koliduje z polskim systemem oświaty i nie utrudnia polskim dzieciom w żaden sposób edukacji – tłumaczył minister edukacji.

Historia i teraźniejszość

Czarnek przekazał również, że od nowego roku szkolnego dzieci będą uczyć się przedmiotu historia i teraźniejszość. – Mamy już przygotowane podstawy programowe, wszystkie przepisy są gotowe. Czekamy na podręczniki i od 1 września ruszamy – mówił minister.

Według informacji MEiN, historia i teraźniejszość zastąpi przedmiot wiedza o społeczeństwie w liceum ogólnokształcącym, technikum, a także w szkole branżowej I stopnia. Przedmiot będzie nauczany w I i w II klasie szkół ponadpodstawowych. Jak zauważył minister, historia i teraźniejszość ma sprawić, że "druga połowa XX w. i pierwsze lata XXI w. będą bardziej znane społeczeństwu".

