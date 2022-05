Kukiz: Rozmowy o zmianie ordynacji, czy komisji ds. podsłuchów są teraz nie na miejscu

W rozmowie z Radiem Plus poseł Paweł Kukiz został zapytany o zespół ds. zmiany ordynacji wyborczej na ordynację mieszaną, który powstał w ubiegłym roku. – Umówiłem się (z Jarosławem Kaczyńskim – red.) na powołanie zespołu ds. dyskusji i dyskutowania zmiany tej ordynacji i ten zespół działa – mówił polityk. Zaznaczył, że prace nad takimi kwestiami muszą poczekać.

– W tych warunkach geopolitycznych, sytuacji wojny przy wschodniej granicy Polski, która nie wiadomo czy nie będzie trwała jeszcze parę lat, to rozmowy o ordynacji, takie bardzo stanowcze, czy komisji ds. podsłuchów, przy tego typu zdarzeniach są nie na miejscu – podkreślał Kukiz.

Kukiz: To jest priorytet

Zdaniem posła Kukiz'15 priorytetem jest, aby Rosjanie nie pokonali narodu ukraińskiego. – bo jeżeli pokonają Ukrainę, to wtedy nie ma znaczenia żadna ordynacja, bo po prostu prędzej czy później będą w Polsce. Nie ma co do tego wątpliwości – zaznaczył. Dodał, że jest "rozczarowany postawą Niemiec i Francji" wobec sytuacji na Ukrainie.

Zdaniem Pawła Kukiza, gdyby Unia chciała wesprzeć kraje przyjmujące uchodźców, nie trzeba byłoby o te środki zabiegać.

Kukiz na listach PiS?

Lider Kukiz'15 stwierdził, że jeśli wystartuje w kolejnych wyborach, to jest "otwarty na rozmowy". Warunkiem jest wpisanie "jednomandatowych okręgów wyborczych, referendów, wszystkich tych rzeczy, które w 2015 r. były aktualne". – Natomiast na dziś wszystko wskazuje na to, że jeśli podjąłbym taką decyzję, to raczej skłaniałbym się ku opcjom prawicowym – ocenił Paweł Kukiz.

Czytaj też:

Kukiz: Widzę pewne analogie do roku 1920Czytaj też:

Europoseł: Stany Zjednoczone zawstydzają Unię Europejską