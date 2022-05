Unijne sankcje na Polskę. Europoseł Nowej Lewicy: To kary zasłużone

W środę polityk był gościem programu "Kwadrans Polityczny" na antenie programu 1. Telewizji Polskiej.

W audycji opowiadał zarówno o działaniach polskiego rządu, jak i Unii Europejskiej.

Kary na Polskę

– Premier Mateusz Morawiecki zgodził się na powiązanie pieniędzy z praworządnością. To rząd polski składał deklaracje, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zostanie zniesiona. To polski rząd twierdził, że reforma sądownictwa zostanie przestawiona na nowe tory – oznajmił prof. Bogusław Liberadzki.

Prowadzący program zwrócił swojemu gościowi uwagę na to, że "Francja do niedawna wysyłała broń do Rosji, która to wykorzystuje ją obecnie do walk na Ukrainie, a Polskę karze się za wyimaginowany brak praworządności". – Nie mieszajmy pojęć. Wojna na Ukrainie to jedno. Stanowisko jest bardzo jasne i jest nam bardzo potrzebna silna, spójna Unia Europejska. Ponadto, nie ma mowy o karaniu Polski przez Parlament, Radę czy Komisję Europejską. Czym innym jest Trybunał Sprawiedliwości UE, który karę na Polskę narzucił. Ale musimy jasno powiedzieć, że to kary zasłużone. Nie ma więc dyskryminacji Polski, jest usilna prośba, by polska większość parlamentarna dokonała zmian w ustawodawstwie, które sama deklarowała – odpowiedział polityk Nowej Lewicy. – W Parlamencie Europejskim wybrzmiało też bardzo jasno, że Polska powinna otrzymać stosowne kwoty na przyjmowanie uchodźców – dodał.

Debata w PE

We wtorek w Parlamencie Europejskim odbyła się debata nt. stanu praworządności w Polsce i na Węgrzech. W jej trakcie głos zabrał m.in. komisarz UE ds. sprawiedliwości i konsumentów Didier Reynders, który wyraził żal, że "nie może przedstawić pozytywnych zmian w zakresie praworządności" i wyraził nadzieję, że toczące się postępowanie ws. art. 7 pozwoli Warszawie i Budapesztowi "zastanowić się" nad żądaniami przedstawionymi przez Brukselę.

W swoim wystąpieniu Reynders uzasadnił zawziętość instytucji unijnych względem Polski... atakiem Rosji na Ukrainę. – Ponieważ każemy Rosji respektować prawo międzynarodowe, musimy również wykonać własną pracę domową w Unii Europejskiej – stwierdził.

