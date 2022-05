"Nigdy do niego nie dojdzie". Eberhardt o spotkaniu Putina z Zełenskim

W rozmowie z RMF FM dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich dr Adam Eberhardt mówił o sytuacji za wschodnią granicą. Został zapytany, czym 9 maja podczas Parady Zwycięstwa może pochwalić się Putin? – Myślę, że przede wszystkim pochwali się, że prowadzi świętą wojnę przeciwko całemu światu, bo już troszkę rosyjska retoryka przechodzi w te klimaty. Nie docenił sił oporu ukraińskiego. Nie docenił olbrzymiej ilości sprzętu i uzbrojenia, które napływa na Ukrainę. Znalazł się trochę w kropce– odpowiedział ekspert.

Eberhardt ocenił również szansę, na to, że Mołdawia będzie kolejnym celem Putina. – Mołdawia jest bezradna, pozbawiona armii, bardzo słaba gospodarczo, bardzo podzielona wewnętrznie, więc jest świetnym celem z punktu widzenia rosyjskiego, oskrzydlałaby Ukrainę – zauważył. Dodał jednak, że "przede wszystkim armia rosyjska musiałaby dojść do granic Mołdawii".

– Samymi siłami z Naddniestrza Rosja Mołdawii nie zajmie. Jeżeliby w najbliższych tygodniach lub miesiącach wojny Rosja zajęła część obwodu odeskiego, wówczas rzeczywiście Mołdawia niczym kostka domina może upaść kolejna – tłumaczył dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich.

Eberhardt: To jest wojna na wyczerpanie

Eberhardt ocenił, że to jest wojna "na wyczerpanie". – Rosja będzie się starała zniszczyć Ukrainę, bo taki jest cel Putina, a Donbas ma tutaj charakter pomocniczy i jest pierwszy na linii frontu. Czym więcej Ukraina ma sprzętu, uzbrojenia, tym trudniej będzie Rosjanom zajmować kolejne miasta powiatowe i to jest kluczowe – wskazywał.

Zdaniem dyrektora OSW, Rosjanie zapłacą "olbrzymią cenę za tę wojnę". – Rosyjskie społeczeństwo nie zrozumiałoby, gdyby taką olbrzymią cenę miało płacić tylko za "operację specjalną" na Ukrainie. To musi być w propagandzie święta wojna, konflikt ze Stanami Zjednoczonymi, z Zachodem – podkreślał. Zaprzeczył jednocześnie, aby miało dojść do spotkania przywódców Rosji i Ukrainy. – Nigdy takiego spotkania nie będzie. Dla władz rosyjskich Zełenski to zło wcielone. Nikt nie będzie go uwiarygadniał. Władze rosyjskie starają się zniszczyć państwowość ukraińską. Absolutnie nie wyobrażam sobie takiego spotkania – zwracał uwagę Eberhardt.

