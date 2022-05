"Prosimy o fakty, publikacje i wypowiedzi". Interpelacja Konfederacji ws. blokady wRealu 24

"Pytamy, jakie jest uzasadnienie tej cenzury. Czy PiS przy okazji walki z rosyjską dezinformacją czyści Internet także z krytyki PiSu?" – napisał na Twitterze Michał Wawer, wiceprezes Ruchu Narodowego i skarbnik Konfederacji.

wRealu ocenzurowane

Decyzją Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego strony internetowe wRealu.pl oraz wRealu.tv zostały zablokowane. Portale Niezależna podał, że ABW zablokowała portale szerzące "rosyjską propagandę na temat przebiegu wojny na Ukrainie".

Blokadą objęto rosyjskie witryny Ria.ru i Lenta.ru, a także adresy takie jak: dziennik-polityczny.com, Rt.com, Ruptly.com, Wicipolskie.pl, Wolnemedia.net. Jak informuje niezalezna.pl, działania podjęto na mocy decyzji podjętych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW).

Interpelacja Konfederacji

Nie jest znany powód zablokowania stron wRealu24.tv i wRealu24.pl. Interpelację w tej sprawie złożyli działacze Konfederacji. W dokumencie postawiono następujące pytania:

Jakie konkretne fakty, publikacje lub wypowiedzi uzasadniały zablokowanie dostępu do stron internetowych wRealu24.pl i wRealu24.tv?

Kiedy te fakty, publikacje lub wypowiedzi miały miejsce, kto był ich autorem i jaki był związek autora z redakcją wRealu24?

Na jakiej podstawie rząd uznał, że te fakty, publikacje lub wypowiedzi mogą zagrażać obronności, bezpieczeństwu państwa oraz bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu?

twitter

Rola: Typowa nagonka i próba zniszczenia konkurencji medialnej

Redaktor naczelny wRealu24 Marcin Rola powiedział, że podstawa prawna zablokowania portalu nie jest znana.

Do sprawy odniósł się również na swoim koncie na Facebooku i Twitterze.

– Z nieoficjalnych źródeł otrzymałem informację, że zbanowali nas za zajmowanie się „aferą respiratorową” czyli w Polsce jak widać cenzuruje się dziennikarzy za uprawianie dziennikarstwa. Przypomnijcie sobie gdzie podobnie było w historii. Totalna kompromitacja służb… – napisał w swoich mediach społecznościowych Rola.

twitter

Zapowiedział także skierowanie sprawy oskarżeń o uprawianie "rosyjskiej propagandy" na drogę sądową.

facebook

To nie pierwszy raz, kiedy ekipa Marcina Roli doświadcza cenzury w sieci. Wcześniej jednak, i ma to miejsce do tej pory, działalność dziennikarską utrudniał im głównie YouTube.

Czytaj też:

Twórca BanBye.pl: Nasz projekt to odpowiedź na cenzurę w internecieCzytaj też:

wRealu24 znowu ocenzurowane. "Mamy wielu wrogów za mówienie prawdy"