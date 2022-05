Łukaszenka: Putin nie chce bezpośredniej konfrontacji z NATO

Aleksander Łukaszenka w rozmowie z Associated Press przekonuje, że prezydent Rosji nie dąży do bezpośredniego konfliktu z NATO. Polityk zaapelował także do Zachodu, aby ten zapewnił, że do takiego konfliktu nie dojdzie.

24 lutego Władimir Putin wysłał wojska na Ukrainę w odpowiedzi na prośbę przywódców samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej, które wcześniej Rosja uznała za niepodległe i podpisała z nimi umowy o współpracy i wzajemnej pomocy. Inwazję rosyjskich wojsk poprzedziło telewizyjne wystąpienie Putina, w którym poinformował, że podjął decyzję o przeprowadzeniu "specjalnej operacji wojskowej" w celu ochrony osób "cierpiących nadużycia i ludobójstwo przez reżim kijowski". Łukaszenka: "Operacja" na Ukrainie przeciąga się Przebieg inwazji skomentował w rozmowie z Associated Press białoruski dyktator. Aleksander Łukaszenka podkreślił, że nie spodziewał się, że rosyjska "operacja" na Ukrainie potrwa tak długo. Polityk zapewnił także, że "robił wszystko", aby zapobiec konfliktowi. – Chcę podkreślił jedną rzecz, wydaje mi się, że "operacja" się przeciąga – tłumaczył dyktator. Łukaszenka w wywiadzie bronił też działań Moskwy, twierdząc, że Ukraina "prowokuje Rosję". – My (Białoruś - red.) nie akceptujemy żadnej wojny. Zrobiliśmy i nadal robimy wszystko, aby nie było żadnej wojny – podkreślił polityk, dodając, że to dzięki Mińskowi rozpoczęły się negocjacje pomiędzy Moskwą a Kijowem. – Ale dlaczego Ukraina, na której terytorium toczy się wojna, działania wojenne, giną ludzie – dlaczego Ukraina nie jest zainteresowana tymi negocjacjami? – ubolewał dyktator. "Użycie broni jądrowe jest nieakceptowalne" W wywiadzie Łukaszenka stwierdził także, że użycie broni jądrowej w tym konflikcie jest "nieakceptowalne". Jednocześnie polityk nie umiał powiedzieć czy Moskwa bierze pod uwagę takie rozwiązanie. – To jest tuż obok nas (Ukraina - red.), nie jesteśmy po drugiej stronie oceanu jak Stany Zjednoczone – argumentował dyktator. Łukaszenka zapewnił też w rozmowie z dziennikarzem AP, że prezydent Rosji nie dąży do bezpośredniego konfliktu z NATO. Polityk zaapelował także do Zachodu, aby ten zapewnił, że do takiego konfliktu nie dojdzie. – Inaczej nawet jeśli Putin tego nie chce, wojsko zareaguje – dodał dyktator. Czytaj też:

