"Część krajów nie chce narażać się Rosji". Kuźmiuk o wojnie na Ukrainie

W rozmowie z Polskim Radiem europoseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Kuźmiuk ocenił skalę pomocy militarnej udzielanej Ukrainie. Zdaniem polityka "jest ona coraz mocniejsza". – Niedawno w Ramstein w Niemczech odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyło 40 krajów cywilizowanego świata. Wszystkie one zadeklarowały pomoc militarną dla Ukrainy – mówił.

Zdaniem Kuźmiuka "część krajów Unii Europejskiej ciągle jeszcze nie chce narażać się Rosji". – Zakładają, że tuż po wojnie znowu wrócą do prowadzenia interesów z tym państwem – zaznaczył europoseł.

Szósty pakiet sankcji

POlityk odniósł się także do zapowiadanego kolejnego pakietu sankcji na Rosję, zaplanowanego przez UE. – Skoro jednak Ursula von der Leyen wczoraj w Parlamencie Europejskim ten pakiet ogłosiła, to rozumiem, że zrobiła to po jakichś sondażowych rozmowach z przedstawicielami wszystkich 27 krajów UE – skomentował Zbigniew Kuźmiuk.

– Umieszczenie ropy naftowej w tym pakiecie jest niewątpliwie dużym uderzeniem. Koncentrujemy się wszyscy na gazie, który Rosja sprzedaje, ale jednak dochody z tytułu ropy naftowej są trzykrotnie wyższe niż dochody ze sprzedaży gazu. Jeżeli kraje UE uzgodnią, że nie będą kupować rosyjskiej ropy - nawet jeśli to się wydarzy dopiero do końca tego roku - to będzie to poważne uderzenie w ekonomikę Rosji – ocenił eurodeputowany. Dodał, że chodzi szczególnie o bieżące dochody, za pomocą których Putin finansuje wojnę na Ukrainie.

– Polska zadeklarowała, że jest w stanie pomóc Niemcom w sprowadzaniu ropy z innych kierunków niż Rosja. Będziemy to robili przez nasz Naftoport w Gdańsku – przypomniał polityk.

