Strony wRealu24 zablokowane. Rola: "Na mieście" chodzą słuchy, że to zemsta

Decyzją Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego strony internetowe wRealu24.pl oraz wRealu24.tv zostały zablokowane.

Zdecydowana większość mediów milczy w tej sprawie. Interwencję podjęła z kolei Konfederacja. W środę skierowała interpelację do ministra koordynatora służb specjalnych, a w czwartek przedstawiciele tej formacji zorganizowali w Sejmie konferencję prasową z udziałem Marcina Roli.

Konferencja ws. blokady wRealu.pl i wRealu.tv

Prezes Ruchu Narodowego Robert Winnicki określił sprawę jako bulwersującą.

– Mamy w Polsce do czynienia z wprowadzaniem cenzury. Oczywiście jesteśmy zwolennikami tego, żeby walczyć z dezinformacją, zwłaszcza uprawianą przez Federację Rosyjską. Ale to nie może oznaczać, że arbitralne decyzje nawet nie urzędników, co po prostu służb w Polsce, wykluczają przestrzeń wolności słowa. Wracamy do bardzo mrocznych czasów – powiedział Winnicki przywołując dane rankingu wolności mediów.

– Jeśli zgodzimy się na blokowanie legalnie działających mediów, sami będziemy zatwierdzać mechanizm cenzury politycznej wprowadzanej przez rząd. Przypomnę przy okazji, że jedynie Konfederacja jest siłą polityczną walczącą o wolność słowa – mówił poseł Konfederacji.

Rola: Mówimy "nie" cenzurze

Następnie sytuację ze swojej perspektywy omówił redaktor naczelny wRealu24 Marcin Rola. Jak ocenił, blokada portalu stanowi element walki politycznej. Przedstawił dotychczasowe działania podjęte w tej sprawie, a także zwrócił uwagę na duże zasięgi oddolnie utworzonego medium.

– "Na mieście" –że się tak wyrażę – chodzą słuchy, że to zemsta za to, że poruszamy niewygodne dla mainstreamu tematy, takie jak np. ogromna afera respiratorowa. Dowiedziałem się nieoficjalnie, że jest bardzo prawdopodobne blokada ma związek z tą sprawą. – Po prostu mówimy „nie” cenzurze. Dziś Rola jutro ktokolwiek inny – dodał.

Interpelacja Konfederacji

W interpelacji przygotowanej przez Konfederację postawiono następujące pytania:

– Jakie konkretne fakty, publikacje lub wypowiedzi uzasadniały zablokowanie dostępu do stron internetowych wRealu24.pl i wRealu24.tv?

– Kiedy te fakty, publikacje lub wypowiedzi miały miejsce, kto był ich autorem i jaki był związek autora z redakcją wRealu24?

– Na jakiej podstawie rząd uznał, że te fakty, publikacje lub wypowiedzi mogą zagrażać obronności, bezpieczeństwu państwa oraz bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu?

