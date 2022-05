Von der Leyen: Chciałabym oddać hołd Polakom

W czwartek odbyła się Międzynarodowa KonferencjaDarczyńców na rzecz Ukrainy (High-Level International Donors’ Conference for Ukraine). Do Warszawy na konferencję przyjechali premier Szwecji Magdalena Andersson, premier Finlandii Sanna Marin, a także przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

– Przez 10 tygodni żołnierze Putina popełniali okrucieństwa, których nie łatwo będzie zapomnieć. To 10 tygodni, w trakcie których Unia Europejska stanęła mocno za Ukrainą – stwierdziła Ursula von der Leyen.

Jej zdanie Putin skoro rozpoczął tę wojnę "to musi za nią zapłacić". Szefowa KE wskazała na pięć pakietów sankcji, które już obowiązują oraz na szósty pakiet dot. embarga na rsyjską ropę, który niedawno został zaprezentowany.

Pomoc dla Ukrainy

Unijna polityk dodała, że do tej porty na pomoc dla Ukrainy przeznaczono już 4 mld euro. Von der Leyen podziękowała wszystkim Europejczykom za okazaną pomoc oraz zwróciła się bezpośrednio do Polaków.

– Chciałabym zwłaszcza oddać hołd Polakom, którzy zrobili to w niesamowity sposób. Solidarność wyrażana przez Polaków jest niesamowita – mówiła.

Szefowa KE podkreśliła, że Ukraina potrzebuje 5 mld euro miesięcznie, aby płacić wynagrodzenia i zapewniać podstawowe świadczenia obywatelom. Zapewniła, że obecnie trwają prace nad tym, jak można pomóc Ukrainie w tej sprawie.

– Jesteśmy skłonni dać jak najwięcej i pracować z wami jak najściślej, żeby jak najprędzej zacząć inwestycje i reformy, tak by utorować drogę Ukrainy do Unii Europejskiej – zapewniła.

Morawiecki: Pogarsza się sytuacja na Ukrainie

Podczas swojego wystąpienia premier Morawiecki tłumaczył, że sytuacja na Ukrainie jest dramatyczna, a tamtejsza ludność potrzebuje pomocy.

– Sytuacja ulega pogorszeniu. Ponad 25 proc. populacji Ukrainy to osoby, które musiały opuścić kraj bądź są przesiedleni. Rosjanie atakują, gwałcą, torturują, odmawiają stworzenia korytarzy humanitarnych i wymuszają deportację. To wszystko sprawia, że warunki na Ukrainie są coraz gorsze. Ukraina potrzebuje 12 ton pomocy humanitarnej codziennie. Taką informację otrzymaliśmy od naszych przyjaciół z Ukrainy. W tej chwili tylko 3 tysiące ton takiej pomocy jest dostarczanej, czyli jest to mniej niż 25 proc., aby pokryć potrzeby bieżące. Potrzebujemy więcej pieniędzy na produkty spożywcze, higieniczne. To wszystko jest potrzebne już teraz. Mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja pozwoli nam zmobilizować takie środki, to niesłychanie ważne – mówił.

Morawiecki podkreślił, że już ponad 180 tysięcy ton pomocy humanitarnej zostało przekazane Ukrainie przez Polskę, a podobne wysiłki czynią inne kraje - zwłaszcza Europa środkowa oraz kraje skandynawskie. – Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim z osobna, które pomagają uchodźcom z Ukrainy– dodał.

