Hołownia: Ja się z Donaldem Tuskiem nie zgadzam

W ostatnich dniach Donald Tusk powtórzył kolejny raz, że tylko zjednoczona opozycja może pokonać Prawo i Sprawiedliwość: – Niektórzy mówią, że potrzebne są algorytmy i skomplikowane badania. Ja wiem jedno. W Polsce jeśli istotna część opozycji pójdzie do wyborów zjednoczona, to wygra wybory na pewno. Jeśli pójdzie podzielona, szanse są mniejsze. Nie ma co kombinować – przekonywał.

Hołownia przeciwny

Pomysłom Tuska sprzeciwia się jednak Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 przekonuje, że jedna lista jest niezwykle dużym zagrożeniem w "dzisiejszych politycznych warunkach".

– Ja się z Donaldem Tuskiem nie zgadzam i chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie i jasno: w mojej ocenie jedna lista rodzi dużo więcej ryzyk niż inne układy polityczne – podkreślał Hołownia.

Jego zdaniem na obecnej scenie politycznej potrzeba różnorodności. W przeszłości również lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz sceptycznie odnosił się do pomysłu Tuska dot. zjednoczenia opozycji.

PiS na pierwszym miejscu, Lewica przed Polską 2050. Sondaż dla DoRzeczy.pl

Tymczasem gdyby wybory odbył się na najbliższych dniach, Prawo i Sprawiedliwość mogłoby liczyć na zdecydowane zwycięstwo (38,4 proc. głosów). Za partią rządzącą znalazły się Koalicja Obywatelska i Lewica – wynika z sondażu pracowni Estymator dla DoRzeczy.pl.

W badaniu przeprowadzonym w dniach 28-29 kwietnia br. ankietowanym zadano pytanie: "Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu na którą z poniższych partii, bądź koalicji partii, oddał/a/by Pan/i swój głos?". Szacowana frekwencja wyborcza wyniosłaby 60 proc.

Najwięcej ankietowanych zagłosowałoby na Zjednoczoną Prawicę (Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska) – 38,4 proc. (spadek o 0,6 pp. w stosunku do poprzedniego sondażu), a na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska (Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Zieloni, Inicjatywa Polska) uzyskując 27 proc. głosów (wzrost o 0,6 pp.).

Trzecie miejsce w sondażu zajęła Lewica (Sojusz Lewicy Demokratycznej, Wiosna, Razem) – 10,5 proc. głosów (wzrost o 2 pp.), a czwarte Polska 2050 Szymona Hołowni – 8 proc. (spadek o 1,1 pp.) Do Sejmu dostałyby się też Konfederacja (KORWIN, Ruch Narodowy) – 7,3 proc. (spadek o 1 pp.) i PSL-Koalicja Polska – 6,7 proc. (wzrost o 0,1 pp.). Poniżej progu wyborczego znalazło się ugrupowanie Kukiz'15 – 1,8 proc. (wzrost o 0,2 pp.)

