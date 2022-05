Anders: Niektórzy włoscy politycy mieli przyjazne relacje z Rosją. Wielu otworzyły się oczy

Od 71 dni trwa wojna na terytorium Ukrainy. W rozmowie z portalem Interia.pl ambasador Polski we Włoszech przyznała, że dla Włochów – podobnie jak w wielu innych krajach Europy – atak zbrojny Rosji i Władimira Putina był dużym zaskoczeniem.

– Myśmy na Rosję zawsze patrzyli inaczej. Pamiętam słowa prezydenta Lecha Kaczyńskiego z 2008 roku, że po Gruzji może przyjść czas na Ukrainę i kraje bałtyckie, a później na Polskę. Jako córka generała, który wiedział, do czego zdolna jest Moskwa, rozumiałam, z czego wynikają jej zbrodnie – mówiła Anna Maria Anders.

Rosja a włoscy politycy

Anders przyznała, że temat wojny na Ukrainie praktycznie nie znika z pierwszych stron włoskich gazet, zaś społeczeństwo jest bardzo zainteresowane sytuacją na Wschodzie. W tamtejszych mediach szczegółowo relacjonuje się także pomoc udzielaną ukraińskim uchodźcom, w tym przez Polskę. – Cieszy nas to, że Włosi zaangażowali się we wsparcie Ukrainy, popierają unijne sankcje. Jako ambasada i polski rząd wykonujemy jednak szereg akcji, które mają skłonić społeczność międzynarodową do jeszcze odważniejszego działania – oznajmiła dyplomatka. – Mogę wymienić choćby kampanię "#StopRussiaNow", czyli spoty i banery, pokazujące prawdziwą cenę, którą Ukraina i Europa płaci za rosyjską agresję – dodała.

– Nie ma co ukrywać, że niektórzy włoscy politycy faktycznie mieli do tej pory przyjazne relacje z Rosją. Choćby były premier Silvio Berlusconi czy były minister Matteo Salvini. Na pewno wielu otworzyły się teraz oczy. Staramy się robić wszystko, aby wykorzystać to "przebudzenie". Na naszej agendzie bardzo wysoko są teraz rozmowy o energetyce i gospodarce. To tematy, które nas zbliżają. Włoski rząd na pewno z ogromną determinacją podszedł do kwestii uniezależnienia się od rosyjskiego gazu. Podejmuje aktualnie bardzo intensywne działania mające na celu dywersyfikację dostaw. Długoterminowo to będzie miało ogromne znaczenie zarówno dla przyszłych relacji z Rosją, jak i w ogóle sytuacji geopolitycznej Włoch – mówiła Anna Maria Anders.

