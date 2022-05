Poseł opozycji: Realizacja koncepcji Donalda Tuska byłaby szaleństwem

Donald Tusk stwierdził podczas czwartkowej konferencji prasowej, że wspólny start opozycji w wyborach parlamentarnych gwarantowałby pokonanie PiS.

– Tu nie trzeba komputera, tu nawet nie trzeba kalkulatora, tu wystarczy liczydło, żeby zrozumieć, w jakiej konstelacji mamy pewność zwycięstwa, a w jakich konstrukcjach politycznych to ryzyko się zwiększa – przekonywał były premier.

Koncepcja Tuska szaleństwem?

W rozmowie z portalem wPolityce.pl Władysław Teofil Bartoszewski zwrócił uwagę na to, że zdaniem niektórych analityków, wspólna lista partii opozycyjnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2019 roku spowodowała, iż połowa nominalnych wyborców Polskiego Stronnictwa Ludowego nie poszła wówczas do urn.

– Po drugie, jeżeli się robi wspólną listę, tak jak na Węgrzech, kiedy faszyzująca partia Jobbik połączyła się ze skrajną lewicą, to skutek jest taki, że przewaga Fideszu nad opozycją się zwiększyła, bo ludzie nie rozumieją takich koalicji. Natomiast jeżeli startują dwa bloki opozycyjne, tak jak w Czechach, to te bloki doprowadziły do zmiany rządu – mówił polityk ludowców. Ponadto, według niego, cześć wyborców Prawa i Sprawiedliwości z 2015 i 2019 roku jest już "rozczarowana" tą partią polityczną.

– Wyborcy PiS, którzy są zawiedzeni tym, że nie wszystko władza robi tak jak powinna gotowi są poprzeć inną partię. Jednak poprą taką, która jest centroprawicowa, a nie lewicowa. Jesteśmy jedyną partią, która tutaj pasuje. Być może do pewnego stopnia pasuje także partia Szymona Hołowni. W związku z tym, realizacja koncepcji Donalda Tuska byłaby szaleństwem. Do tego Tusk sugeruje, że to miałaby być jedna lista, jeden lider i jedno podejście. Na to się nie zgadzamy – oznajmił poseł Bartoszewski.

