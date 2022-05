Tusk o rosyjskich gwałcicielach: W jakimś sensie to byli wyzwoliciele

Stacja TVP Info wyemitowała fragment przemówienia, które Donald Tusk wygłosił w czwartek na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Były premier, a obecnie przewodniczący Platformy Obywatelskiej podzielił się ze studentami swoimi przemyśleniami na temat rosyjskiej inwazji na Ukrainę, która trwa od 24 lutego.

W pewnym momencie z ust Tuska padły szokujące słowa. Żołnierzy Armii Czerwonej, którzy wkroczyli na tereny Polski w czasie II wojny światowej, nazwał "w jakimś sensie wyzwolicielami".

– W moim mieście, Gdańsku, 60 proc. kobiet zostało zgwałconych. W pobliskim Lęborku 90 proc. wszystkich kobiet zostało zgwałconych. I to byli wyzwoliciele. No w jakimś sensie tak, bez wątpienia, uwalniali nas od nazizmu – powiedział Tusk.

Po chwili dodał: "Ale nie przynieśli nam wolności. Może dlatego, że sami nigdy tej wolności nie doświadczyli".

Rachoń: Tusk powtarza rosyjską propagandę

Prowadzący program "Jedziemy" Michał Rachoń stwierdził, że "sposób myślenia o Armii Czerwonej jako o wojsku wyzwalającym jest zgodny z rosyjską propagandą".

– Co więcej, w tym wystąpieniu Donald Tusk mówi o mieście Lębork, które przed II wojną światową należało do Niemiec. Partia NSDAP wygrała tam w 1932 r. do powiatu i rządziła nieprzerwanie aż do końca wojny – powiedział dziennikarz.

Podkreślił, że "czerwona hołota, wchodząc tam, wchodziła do Niemiec, nie uwalniała nas od nazizmu, jak mówi Donald Tusk". – Lębork dopiero po II wojnie światowej stał się miastem należącym do Polski – stwierdził Rachoń.