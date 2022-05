Przeciek na maturach? CKE zawiadamia prokuraturę

Pierwsze egzaminy maturalne odbyły się w środę. O godz. 09:00 uczniowie przystąpili do obowiązkowego pisemnego języka polskiego na poziomie podstawowym.

Jeszcze dwa dni temu szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik zapewniał, że nie doszło do żadnego przecieku. W piątek pojawiły się jednak nowe informacje w związku z zaplanowanymi na ten dzień maturami z języka angielskiego.

Jedna z użytkowniczek serwisu Twitter po godz. 8 udostępniła zdjęcie zadania maturalnego. Zadanie dot. napisania posta na bloga na temat kupna roweru.

– Złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury – zapowiedział Smolik pytany o ewentualny przeciek. – Mamy wątpliwości co do tego, czy egzamin przebiegł zgodnie z procedurami. Zgodnie z procedurami dyrektor szkoły jest zobowiązany na pół godziny przed egzaminem okazać przewodniczącym wszystkich zespołów nadzorujących wszystkie pakiety (z arkuszami egzaminacyjnymi) zapakowane. Oni mają obowiązek podpisać protokół, że zgadza się to wszystko z listem przewozowym – tłumaczył.

Ile osób przystąpi do egzaminów?

W tym roku do matur przystąpi blisko 300 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia – podał portal internetowy polskieradio.pl. Podobnie jak w roku ubiegłym, egzamin maturalny będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu 2020 roku, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. W przeciwieństwie do ubiegłorocznych maturzystów, zdający nie będą już musieli nosić maseczek na twarzach, dzięki poluzowaniu pandemicznych obostrzeń sanitarnych.

W najbliższy czwartek uczniów czeka matematyka na poziomie podstawowym. Ostatni z egzaminów obowiązkowych to zaś pisemny język obcy nowożytny. Odbędzie się on w piątek. Każdego roku najpopularniejszy w Polsce okazuje się język angielski.

