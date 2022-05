Bez granicy z Ukrainą? Między metaforą a wizją

Wierzę, że […] jak – mam nadzieję, proroczo – powiedział to prezydent Wołodymyr Zełenski, [Polska] nie będzie miała granicy [z Ukrainą], że tej granicy faktycznie nie będzie” – to zapewne najbardziej dająca do myślenia deklaracja prezydenta Andrzeja Dudy podczas przemówienia z okazji święta narodowego 3 Maja.

Co znaczą jednak konkretnie te słowa? Jak należy rozumieć wiarę prezydenta Dudy w to, że między Polską i Ukrainą faktycznie nie będzie granicy?