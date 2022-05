Pan generał posmakował wojny

Według źródeł ukraińskich gość z Moskwy przybył do dawnej szkoły numer 12, obecnie służącej jako kwatera dowódców rosyjskich w mieście Izium. Ukraińcy zorientowali się, że doszło do wizyty ważnego dowódcy, i skierowali na szkołę kilkadziesiąt rakiet. Kijów ogłosił, że zginęło do 200 żołnierzy i 20 wyższych dowódców, w tym generał dywizji Andriej Simonow, który był odpowiedzialny za wojnę elektroniczną w Zachodnim Okręgu Wojskowym. Czy w ataku ranny został także Gierasimow? Według jednych źródeł tak, inne twierdzą, że zdołał na czas opuścić szkołę, choć w ostatniej chwili miał dostać odłamkiem w pośladek.