Dzień Wyzwolenia i Hańby

W tym roku w geście solidarności do udziału w uroczystościach zaproszeni zostali Ukraińcy. Prezydent Sergio Mattarella porównał ich bohaterską obronę przed rosyjskim najeźdźcą z walką włoskich partyzantów w czasie drugiej wojny. Jednak, co nietrudno było przewidzieć, nie wszyscy byli tego zdania. Tego dnia co roku ze swoich jaskiń wychodzą również świętować stalinowcy, w tym część członków Narodowego Stowarzyszenia Partyzantów Włoskich, anarchiści i szajbolewica, powiewając czerwonymi flagami z sierpem i młotem.