Dymisja szefa MSZ? "Prawdą jest, że..."

Niestety, w tym roku zachorzał, więc wszystkie spotkania i audiencje odwołano. Uspokajamy rozemocjonowanych przedstawicieli Eine Totalopposition – ani COVID, ani nic poważnego. Wiosenne przeziębienie.

Tymczasem portal Złonet zdymisjonował ministra Raua i mianował kilku ambasadorów. Uspokajamy. 95 proc. informacji Złonetu to bzdury. A pozostałe? Prawdą jest, że Rau ma ambitnych wiceministrów. I to, co przepisano z naszej rubryki – że Dariusz Pawłoś był wymieniany jako kandydat na ambasadora w Berlinie.