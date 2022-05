Dostęp do broni. Koniec tej fikcji?

Jedną z dobrych rzeczy, które mogłyby wyniknąć z wojennej atmosfery, byłoby uporządkowanie kwestii dostępu do broni w Polsce. Dziś panuje bowiem bałagan i dominuje absurd, do niedawna podszyty niemal powszechną społeczną hoplofobią, czyli irracjonalnym sprzeciwem wobec posiadania broni. Hoplofobia pod wpływem wydarzeń na Ukrainie nieco osłabła, otwiera się więc okno możliwości. Niestety, mamy w tej sprawie nadmierny urodzaj, do Sejmu trafiły bowiem dwa konkurencyjne i mocno różniące się projekty. Najpierw wypada przypomnieć kontekst i fakty.